La Iglesia Catòlica con gran protagonismo en Semana Santa 2024

Por:Leòn Felipe Rodrìguez

SANTO DOMINGO,RD.– La Iglesia Catòlica tuvo gran protagonismo en las actividades religiosas durante la Semana Santa 2024.

La iglesia Católica ha tronado una vez màs, lanzando duras críticas contras problemáticas sociales en República Dominicana, durante el Sermón de las Siete Palabras en la recièn finalizada Semana Santa 2024.

La Iglesia católica clamò por la agilización de los procesos penales, al deplorar que en el país se pide la garantía del debido proceso para “delitos de sonoros o de salón” y mano dura para los “callejeros”, y cita la situación de las cárceles, como La Victoria donde un incendio dejó varios reclusos fallecidos.

En referencia a la corrupciòn polìtica, condenò el accionar de políticos corruptos que solo se enriquecen con los bienes del pueblo y cada cuatro años venden esperanzas de cambios; los cuales se quedan en promesas”, cita del Sermón de la Siete Palabras, ‘¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?”, pronunciada por Sor Trinidad Ayala.

Asimismo, clamò por mejora en la seguridad ciudadana, asistencia para los más pobres, para los enfermos mentales; detener la corrupción y que haya elecciones diáfanas, donde se respete la voluntad popular y se castigue la compra de cédulas, así como la deficiencia de la educación, están entre los puntos comunes de los grandes mensajes que ha emitido la Iglesia católica este 2024.

Como es tradición, Durante el perìodo de la Semana Santa y en otras fechas especìficas, la Iglesia expresa sus críticas a los males nacionales y clama por sus soluciones, en la Carta Pastoral por el Día de la Altagracia; en su Mensaje por el Día de la Independencia Nacional y en el Sermón de las Siete Palabras, simulando las pronunciadas por Jesús en la Cruz del Calvario el Viernes Santo, así como otras fechas memorables.

El Episcopado Dominicano dio a conocer los programas de actividades religiosas del país, de cara a la Semana Mayor de este año, celebración cristiana que recuerda los últimos momentos de Cristo en la tierra y abarcaonn desde el Domingo de Ramos 24 de marzo hasta el Domingo de Resurrección 31 del presente mes..

Los oficios religiosos incluyeron como sedes las diferentes Catedrales del paìs, entre ellas, la Basílica Nuestra Señora de la Encarnación o Anunciación, Metropolitana Santiago Apóstol, El Mayor, la de San Pedro de Macorís, la Nuestra Señora de Regla en Baní, la Basílica de Higüey, la diócesis Nuestra Señora del Rosario en Barahona, la Catedral Santa Cruz, la catedral Santa Ana en San Francisco de Macorìs, la Inmaculada Concepción de La Vega, San Felipe Apóstol en Puerto Plata y la San Juan Bautista en San Juan de la Maguana.

Tambièn, las parroquias y capillas catòlicas establecidas en distritos municipales, municipios y demàs demarcaciones de las diferentes provincias del paìs.

El Obispado Catòlico destacò que debido a que la Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, constituye un período de intensa actividad Litúrgica.

El Obispado Castrense

El Obispado Castrense de República Dominicana realizò el Lunes Santo a las 6:00 p.m. una eucaristía; el Martes Santo, una misa carismal a las 9:30 a.m., el santo rosario a las 5:30 p.m., una eucaristía a las 6:00 p.m. y la Posesión Jesús Pacientísimo a las 6:45 p.m.; el Miercóles Santo, celebrò una eucaristía a las 6:00 p.m.; el Jueves Santo a las 6:00 p.m., oficiò una misa vespertina de la Cena del Señor, y adoración junto a las reservas hasta las 12:00 a.m.; el Viernes Santo a las 8:00 a.m. realizò el Viacrucis, y a las 5: p.m. fue la celebración de la pasión y adoración de la Santa Cruz; el Sábado Santo, a las 7:00 p.m. la Vigilia Pascual; y el Domingo de Pascua, a las 10:00 a.m. realizò una eucaristía.

Celebraciòn General Catòlica en la Semana Mayor

Pese a que para la Iglesia Catòlica la Semana Santa inicia con la celebraciòn del Domingo de Ramos y pese a las actividades que desarrolla durnte el Lunes, Martes y Mièrcoles Santo, los oficios religiosos de multitudes lo concentra, a partir del Jueves Santo, hasta finalizar la semna con el Domingo de Resurrecciòn.

El Jueves Santo habo una misa crismal a las 9:30 a.m.; a las 8:00 p.m., la misa conmemorativa de la Cena del Señor. El Viernes Santo, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. se realizò el Sermón de las»Siete Palabras; a las 3:30 p.m., la acción litúrgica en la Pasión y Muerte del Señor, la Postración, liturgia de la Palabra, Oración Universal, Veneración de la Santa Cruz y Sagrada Comunión; 7:30 p.m. se realizò el concierto Semana Santa.

El Sábado Santo, a las 7:00 p.m. se llevò a cabo la Vigilia Pascual. En tanto, el Domingo de Resurrección se oficio la Misa Pascual a las 12:00 M.; y Bautizos a la 1:00 p.m.

Activismo de los «Cristianos Catòlicos»

Tras participar durante una semana en las diferentes actividades que programò la Iglesia Catòlica, los creyentes de esa grey celebraron con gran entusiasmo y jùbilo el Domingo Santo, la Resurrecciòn de Jesucristo el Redentor del Mundo.

El Domingo de Resurrecciòn, dìa en el que Jesùs de Nazaret subiò al cielo, los cristianos catòlicos exhibieron un nuevo saludo entre ellos, al abrazarse, darse unas palmaditas en las espaldas y continuar a repetir la letanìa, «Aleluya, Aleluya Hermano que el señor resucitò».

Durante el Domingo de Resurrecciòn del Cristo, capillas, parroquias y catedrales hicieron sonar sus campanarios y en sus vocinas se escucharon canciones que anunciaban que el señor habìa resucitado para la salvaciòn del mundo.

La Iglesia Catòlica declarò el Domingo de Resurreccion como «Dìa de Jùbilo y Regocijo»,y creyentes de diferentes comunidades del paìs, realizaron actos de avivamiento de la Fe, encabezados por representantes de grupos que funcionan en capillas y parroquias, lo que se observò en sectores del Gran Santo Domingo.

Para la Iglesia Catòlica, la Semana Santa va precedida por la Cuaresma, que se inicia el Miércoles de Ceniza y finaliza en la Semana de Pasión, donde se celebra la eucaristía en el Jueves Santo; se conmemora la crucifixión de Jesús; el Viernes Santo; y la resurrección en la Vigilia Pascual durante la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección.

La iglesia católica ve la Semana Santa como un tiempo para dedicarse a la oración y reflexionar sobre Jesucristo y los momentos del Triduo Pascual, considerando que « Jesús, con su infinita misericordia, decide tomar el lugar de los hombres y recibir el castigo para liberar a la humanidad del pecado».

Además, a juicio de la Iglesia Catòlica, la Semana Santa es el tiempo ideal para que el ser humano medite sobre sus acciones y los cambios que debe realizar para acercarse más a Dios y cumplir con sus mandamientos».

Señala, que se conoce como Triduo Pascual se denominan los tres días de la Semana Santa en que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo: Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo.