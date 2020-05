La interminable cuarentena, ¿Realmente funciona?

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 10,900 Fallecidos: 402 Recuperados: 3,221 Activos: 7,277

Por Franny Florián

Llevamos desde mediados de marzo guardando estricta cuarentena en nuestros hogares, producto del Covid-19, que azota no solo a nuestro país, más bien, a la mayoría de los países del mundo.

Semanas y semanas guardados en nuestros hogares como si estuviéramos cumpliendo “prisión domiciliaria”, y no es para menos, cada día vemos como aumentan significativamente el número de infectados. El Estado dominicano ha impuesto como medida preventiva el aislamiento social obligatorio, medida que ordena a las personas a permanecer en casa y salir solo a lo estrictamente necesario.

Pero, ¿realmente funciona?

Lo cierto es, que las cuarentenas sirven para evitar el contagio de un número exorbitante de la población, sin embargo, hemos observado como continua aumentando el número de casos en el país, lo que nos lleva a pensar, que la cuarentena por sí sola no funciona del todo, especialmente, si se cumple únicamente por una pequeña parte de la población.

No obstante, si aún con la implementación de la cuarentena los casos permanecen en incremento, sin esta medida la situación sanitaria del país podría ser inexplicable y mortal.

Frente a todo esto, nos surge la pregunta, ¿estamos preparados para levantar las restricciones y volver a la normalidad?

Levantar la cuarentena implica una gran responsabilidad no solo del gobierno, sino de cada ciudadano de manera individual. La Organización Mundial de la Salud advirtió que “el desconfinamiento debe llevarse a cabo de forma gradual, de no ser así corremos el riesgo de volver al encierro.” De modo que, debemos comprender que no retornaremos a la cotidianidad de inmediato, esto será poco a poco.

No podemos dejarle la carga a las autoridades, como ciudadanos debemos colaborar por el bienestar colectivo, siguiendo los protocolos de higiene y distanciamiento social, siendo prudentes y solidarios los unos con los otros. ¡Pronto superaremos esta crisis!