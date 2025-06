La inventiva de los medios desde la inteligencia artificial, la innovación y la sostenibilidad

Por la redaccion

Miami. — Bajo el lema “Reinventar el Futuro de los Medios”, SIPConnect 2025 reunirá en Miami, entre el 15 y el 18 de julio, a más de 30 expertos y líderes de América y Europa para debatir los desafíos y oportunidades del periodismo en un entorno atravesado por la disrupción tecnológica y la transformación digital.

Organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el evento se consolida como un foro importante sobre innovación, inteligencia artificial y sostenibilidad en medios, con un enfoque práctico y diverso.

La conferencia cuenta con el generoso patrocinio de Google News Initiative, Knight Foundation, Protecmedia, TV Azteca, Infobae, Telemundo, Telecom Argentina, Organización Editorial Mexicana (OEM), Xalok, Hermanos Castillo, The Kimberly Green Latin American and Caribbean Center at FIU y la agencia EFE, cuyo respaldo permite ofrecer un espacio vibrante de aprendizaje, colaboración e inspiración.

El programa de la conferencia, disponible en el sitio web oficial, combina conferencias magistrales, paneles estratégicos, talleres inmersivos y laboratorios prácticos con especialistas en áreas como inteligencia artificial generativa, estrategia editorial, audiencias, producto, modelos de negocio y narrativas emergentes.

Pierre Manigault, presidente de Evening Post Publishing, grupo con sede en Carolina del Sur, y primer vicepresidente de la SIP, ofrecerá una ponencia titulada “Métodos innovadores para financiar el periodismo y combatir los desiertos informativos”. Su intervención aportará una mirada estratégica sobre cómo sostener el periodismo local con énfasis en modelos que prioricen la sostenibilidad sin comprometer la independencia editorial.

Entre los ponentes principales se encuentra Dale R. Anglin, directora de Press Forward, quien abrirá el encuentro con una ponencia sobre nuevas estrategias de financiamiento para medios locales. La acompañará Daniel Coronell, presidente de Univision Noticias, con una presentación sobre democracia y digitalización en la era de la polarización.

Sonal Shah, CEO de The Texas Tribune, abordará la necesidad de reconstruir la confianza pública desde modelos periodísticos sin fines de lucro. Por su parte, Daniel Hadad, fundador de Infobae, analizará el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo actual, los dilemas éticos que plantea y los nuevos desafíos narrativos.

El programa también pone especial énfasis en la personalización del contenido y la fidelización de audiencias jóvenes, con presentaciones de Claudio Cabrera (VP de Audiencias, The Athletic), Aldana Vales (directora de Experiencia de Audiencias de Gannett, USA Today Network), Marta Planells (Telemundo) y Ramin Beheshti (The News Movement).

Un panel sobre sostenibilidad e inteligencia artificial reunirá a Jonathan Bock, coordinador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la FLIP (Colombia), y a Andrés D’Alessandro, director ejecutivo de ADEPA (Argentina).

Pedro Iván Quintana, director de la Unidad de IA de Organización Editorial Mexicana, presentará casos concretos de cómo los algoritmos están transformando las redacciones, junto a Gustavo Ramírez Pedrosa, director editorial digital en adn40 (México).

El evento incluirá sesiones aplicadas dirigidas por reconocidos especialistas:

Workshop sobre NotebookLM, para periodistas y redacciones, a cargo de la académica Mariana Alvarado, auspiciado por Google News Initiative.

Taller de modelo de negocios e inteligencia artificial, dirigido por el consultor Néstor Altuve.

Bootcamp de IA Generativa en el marco del programa Redacciones5G, conducido por Álvaro Liuzzi y auspiciado por Telecom Argentina.

Las Lightning Talks sobre innovación periodística presentarán ideas disruptivas a cargo de:

Mauricio Cabrera, creador de Story Baker, sobre narrativas inmersivas y contenidos de impacto.

Mariano Blejman, fundador de Media Party y CEO de ai, con una ponencia sobre el futuro del periodismo en la era de la inteligencia artificial.

Miguel Ángel Oliver, presidente de la agencia EFE, con una conferencia magistral sobre narrativas emergentes frente a un mundo en crisis.

Carlos Salas (El Comercio, Perú), Gerardo Castilla (Vanguardia, México) y Gastón Roitberg (La Nación, Argentina), quienes compartirán experiencias innovadoras desde sus medios.

SIPConnect 2025 se realizará en el Hotel Intercontinental de Doral, Miami, y ofrecerá espacios dedicados al networking profesional, un cóctel de bienvenida, almuerzos colaborativos y momentos de encuentro diseñados para fomentar alianzas entre medios de comunicación, plataformas tecnológicas, startups, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

La inscripción puede realizarse a través de este enlace en el sitio web de la SIP