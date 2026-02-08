La justicia dominicana es injusta con los pobres de solemnidad

Por Manuel Soto Lara

Hace casi dos años que el Ministerio Público presento acusación por un accidente catastrófico ocurrido en Quita Sueño de Haina en el que múltiples personas perdieron la vida y otros quedaron destruidos física y mentalmente.

Pero el Juzgado de Paz de Haina en atribuciones de tribunal de tránsito no ha podido conocer la audiencia preliminar por falta de personal administrativo.

Ese Juzgado de Paz opera con tanta precariedad que hace unos días no había ni siquiera un auxiliar de secretaría para recibir un documento. La conserve hubo de ser autorizada a recibirlo.

En ese juzgado de paz de Haina, según nos informaron abogados del entorno, hace más de un año que han conocido procesos por manutención y todavía no han podido hacer la sentencia por falta de personal en su secretaría.

Las víctimas del accidente de Quita Sueño de Haina, hecho en que una patana fletada de cemento impacto por detrás a un minibús repleto de pasajeros, por más de 30 intentos de audiencias, todas fracasadas, están siendo revictimizadas.

En ese proceso el conductor del vehículo que en la ocasión provocó el accidente también ha sido trasladado en múltiples ocasiones desde la cárcel sin que se le conozca su proceso. Eso solo le está ocurriendo a los pobres. Para juzgar a los ricos hay logística en los tribunales y se le respeta el plazo razonable, sino la prensa protesta y los líderes de opinión se indignan.

Las condiciones de operatividad del Juzgado de Paz de Haina son tan precarias que muchos abogados en el proceso por el accidente de Quita Sueño ya no quieren asistir a las audiencias convencidos de que no se conocerá.

Algo preocupante para las víctimas, a la mayoría de las cuales nosotros representamos en calidad de abogado, es que cuando al fin se conozca la audiencia preliminar habría que esperar tal vez más de un año para que redacten la resolución que decidirá si el proceso va a juicio de fondo.

Por lo visto el proceso por el accidente de tránsito ocurrido en Quita Sueño, que ya tiene unos dos años, está prescribiendo en la fase intermedia sin ser decidido por un juez, por falta de personal auxiliar de secretaría.

El imputado, que está sufriendo prisión preventiva desde el primer día, está a punto de cumplir su condena sin una sentencia, porque el sistema de justicia parece estar en quiebra. Y digo el sistema de justicia porque eso no solo está ocurriendo el Juzgado de Paz de Haina. Tenemos muchos tribunales con mora judicial, incluida la misma Suprema Corte de Justicia.

Mientras eso ocurre en los tribunales por falta de empleados, tenemos miles de botellas cobrando sin trabajar y miles de millones de pesos son malgastados subsidiando a los ricos y pagado sobornos a periodistas y a medios de comunicación, disfrazado de publicidad oficial. Eso ha ocurrido en todos los gobiernos.