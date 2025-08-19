La medida que toma China en medio de la presión arancelaria de Trump contra la India

RT

Las refinerías chinas han incrementado la compra de petróleo ruso después de que la India redujera sus importaciones debido a la presión arancelaria de EE.UU. Pekín aprovecha la ocasión para adquirir el crudo de la marca Urals con descuento, según informa Bloomberg.

De acuerdo con la agencia, China —considerada como el mayor comprador de petróleo ruso— suele recibir el crudo del Lejano Oriente. Sin embargo, desde el agosto sus compras provienen de puertos del Báltico y del mar Negro, alcanzando casi 75.000 barriles diarios. Esta cantidad representa casi el doble del promedio anual hasta la fecha, que se situaba en unos 40.000 barriles.

Por el contrario, la India se vio obligada a reducir sus importaciones a no más de 400.000 barriles diarios este mes, en comparación con el promedio de 1,18 millones que adquiría antes de las medidas punitivas impuestas por Donald Trump.

«En general, las refinerías chinas están en una posición cómoda para seguir recibiendo petróleo ruso por ahora, a diferencia de las refinerías indias», dijo Jianan Sun, analista de Energy Aspects Ltd. Urals. El artículo destaca que es posible que Pekín ya haya comprado entre 10 y 15 cargamentos de Ural para su entrega en octubre y noviembre.

«No me sorprendería si en los próximos días los chinos compran más cargamentos de petróleo, para entrega en noviembre», si los precios de la marca Urals siguen siendo atractivos, expresó por su parte Muyu Xu, analista senior de crudo de Kpler.

Donald Trump firmó a principios de agosto una orden ejecutiva que estipula la imposición de un arancel adicional del 25 % a la India por comprar crudo ruso. Anteriormente, el Gobierno de EE.UU. impuso gravámenes del 25 % a las importaciones de productos indios.

Mientras tanto, Trump retrasó la reimposición de los aranceles sobre los productos chinos por otros 90 días. Según el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, Trump consideraba imponer aranceles a China por la compra de petróleo ruso, aunque no ha tomado una decisión al respecto.