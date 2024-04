La mejor filosofía*

Por Quilvio Vásquez

El filósofo Jesús de Nazaret expuso una filosofía con aspectos positivos y también errores. Esta filosofía podría ser beneficiosa si no se hubiera afirmado que era el hijo de Dios. Además, algunos dañan al afirmar que el filósofo está vivo y es el mismo Dios.

Se difunden muchas falacias sobre este filósofo convertido en Dios por la gente, como la idea de ser hijo de un Dios rey que nunca muere, lo cual elimina la esperanza de ser rey del reino. La noción de que murió en una cruz siendo Dios es confusa, al igual que la idea de que moriría en manos de los hombres por tres días para luego perdonar a los hombres por haberlo matado.

El sufrimiento también es problemático, ya que saber que tiene que morir es un relajo.

Me duele por todos los que creen en este Dios de relajo, que supuestamente vino a traer paz al mundo pero su filosofía es supremacista, egoísta, inhumana y difícil de entender.

He pedido a los eruditos del cristianismo que me muestren un solo acto de bondad de este filósofo Dios, ya que sanar a un ciego no es suficiente. Sí tan solo hubiese sanado la CEGUERA, hubiese sido menos sarcástico.

El crecimiento del cristianismo se debe a que impiden la enseñanza de otras filosofías para que la gente no aprenda otras formas de vivir.

Vivo en una sociedad cristiana en la que el mal es tan necesario como el bien, según la filosofía cristiana, ya que el mundo funciona como Dios quiere. Tanto los políticos como las religiones buscan hacer que la sociedad sea cristiana y evitan el conocimiento de otras filosofías.

No estoy orgulloso de vivir en una sociedad cristiana ni quiero que sea religiosa. Solo quiero que se enseñe filosofía en las escuelas para que cada estudiante aprenda sobre los mejores filósofos.

Me gustaría que la gente comprendiera que cada milagro de Dios Jesús es una burla para quienes sufren en el mundo.