La PN asesinó a Amín Abel con un disparo en la nuca el Día de las Mercedes

Declaración de la Comisión Política del Movimiento de Izquierda Unida

Era jueves, como esta vez, 24 de septiembre de 1970, fecha en que la tradición cristiana conmemora el día de Nuestra Señora de Las Mercedes, fue vilmente asesinado en su propia casa, el joven Amin Abel Hasbun, con un disparo en la nuca a manos de agentes del servicio secreto de la Policía Nacional bajo el régimen del presidente Joaquín Balaguer.

Este cobarde hecho fue presenciado por su esposa Mirna Santos, que estaba embarazada y por su hijo Vantroi, de apenas dos años de edad.

Ni la tradicional fecha ni la sensible presencia familiar impidieron a sus verdugos cegar la vida de este joven ejemplar, nacido el 12 de octubre de 1942.

No hay explicación para que las autoridades competentes no hayan aplicado las leyes y hecho justicia ante este crimen, que a pesar de haber pasado 50 años, no prescribe.

A los organismos de justicia se les ha brindado la labor en bandeja llana: Tucídides Martínez, en calidad de fiscal y el raso Hermógenes López Acosta son los señalados públicamente por el pueblo dominicano como los autores de ese vil asesinato que ha quedado en la impunidad porque estos señores no han sido sometidos al rigor de las leyes. ¿Hasta cuándo?

“América Latina Busca su Camino”, una expresión de significado vigente en estos tiempos, es el título del libro escrito por Amín, que tras su asesinato dejó inconcluso y como tal fue publicado en noviembre de 1972.

En el capítulo inconcluso, precisamente, Amin analizaba las experiencias de la Revolución de Abril del 65 y la intervención norteamericana y destacaba que: “Latinoamérica y cada país en particular tiene que elaborar su propia línea política revolucionaria…” Insistió en la necesidad de aprender de las experiencias internacionales, pero siempre con miras a “construir nuestro propio camino.”

Amín Abel Hasbùn, no solo fue un destacado militante revolucionario, también y de primer orden un brillante estudiante que supo complementar su vida estudiantil con sus actividades como activista político.

Inicio en la vida política en 1960, en labores clandestinas contra la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina; participó en las movilizaciones callejeras de julio, agosto y septiembre en 1961.

Luego del ajusticiamiento de Trujillo ingresó al Movimiento Revolucionario 14 de junio; fue activo en las movilizaciones estudiantiles en la Universidad Autónoma de Santo Domingo que concluyeron con aquella masacre en la calle Espaillat, el 20 de octubre del mismo año.

Estuvo en primera línea en las luchas estudiantiles de diciembre y enero de 1962 para obtener la Ley de Autonomía de la UASD.

En tres ocasiones fue secretario general de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED) y delegado estudiantil al Consejo Universitario y cofundador del grupo estudiantil Flavio Suero (FEFLAS).

Demostró que la labor revolucionaria, estudiantiles y familiares pueden combinarse, es así que en 1966 se gradúa de ingeniero civil Suma Cum Laude, en la UASD.

Hoy, como ayer, las voces de la verdad siguen demandando justicia ante este crimen.

Nuestro Movimiento Izquierda Unida unido a estas voces del pueblo dominicano, de amigos y compañeros de Amin, de sus familiares, del movimiento revolucionario nacional e internacional y de todos los amantes y defensores de la justicia y la paz, demandamos el cese de la impunidad, la aplicación del rigor de las leyes, con la vara de la justicia igual para todos. ¡Amín vive en su ejemplo!