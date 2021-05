La Primera Dama reta a verificar en Internet sus datos sobre la Covid-19, y los resultados la dejan mal parada

Por Robert Vargas

En su interés por lograr que la población acuda en masa a vacunarse contra la Covid-19, la esposa del presidente Luis Abinader, Raquel Arbaje, retó a los potenciales incrédulos para que consultaran en Internet la presunta veracidad de los datos que ella aporta sobre los países más vacunados.

–“¿Por qué no has ido a vacunarte? Te confieso que no lo entiendo. Tú conoces el gran esfuerzo que ha hecho el Gobierno para conseguir la vacuna. Somos el quinto país en el mundo con mayor número de vacunados. Lo puedes encontrar en internet”, escribió Arbaje en su cuenta de Twitter.

Lo que llamó la atención fue su reto: “Somos el quinto país en el mundo con mayor número de vacunados. Lo puedes encontrar en internet“.

El llamado a la gente para que se vacune está genial, pero, ¿Por qué lanzar ese reto? ¿Cuál es la intención de la diligente Primera Dama?

Atendiendo a su reto, el recurso de información Ciudad Oriental acudió a la red para tratar de “encontrar en internet”, algún dato estadístico que confirme su “revelación” de que República Dominicana es el “quinto país en el mundo con mayor número de vacunados”.

Desafortunadamente para la esposa del presidente Abinader, los datos arrojados por una búsqueda en Google, la dejan mal parada.

El portal Datosmacro.com, que lleva un registro actualizado sobre los países y sus vacunados, refleja algo muy distinto a lo dicho por Arbaje.

Según ese portal, al 26 de mayo del 2021, República Dominicana había vacunado con sus dos dosis la cantidad de 944.337 personas.

Estaba por detrás, muy de lejos, de :

España

Alemania

Reino Unido

Francia

Italia

Portugal

Estados Unidos

Japón

China

Emiratos Arabes Unidos

Argentina

Austria

Banglades

Bélgica

Chile

Brasil

Canadá

Suiza

República Checa

Georgia

Grecia

Hungria

Indonesia

Israel

India

Camboya

Marruecos

Birmania

Países Bajos

Perú

Catar

Rumanía

Y varios más

Entonces, si se trata de unos datos tan fácilmente verificables en la red, no tiene sentido que la Primera Dama se exponga a ser desmentida por el mismo Internet que ella propone como fuente de comprobación.

