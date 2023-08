La Reelección Va

Por Antonio Reyes Baldwin

El Presidente Luis Abinader por fin anuncio que va a participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno, para poder ser el candidato presidencial de su partido, anuncio que no me tomo por sorpresa, pues el presidente actualmente tiene todo a su favor para ser el candidato de su partido y posteriormente repetir como presidente constitucional del cuatrienio 2024-2028.

Este anuncio del Presidente despejo todas las especulaciones que se habían tejido entorno a la figura del mandatario, de igual forma activa oficialmente la maquinaria reeleccionista, que estaban un poco escépticos por la tardanza del mandatario de hacer público su deseo de optar por una nueva re postulación.

Analizando el accionar del Presidente, era obvio que iba por un nuevo mandato, el mandatario estaba realizando algunas estrategias en ese sentido que dejaban ver el desenlace de su decisión, el mismo anuncio tardío brindo él suspenso adecuado para mantener en vilo a toda la opinión pública nacional, a los partidos de oposición, como también a dirigentes del PRM, los cuales tiene aspiraciones presidenciales, incluso algunos se pusieron delante por si el presidente declinadas sus aspiraciones.

Desde mi punto de vista el presidente Abinader hizo lo correcto, basándonos en la aceptación de la cual goza en la actualidad, su mandato no ha tenido mayores contratiempos, sumado a esto los candidatos de la oposición no tiene nada que ofrecer, pues uno gobernó por doce años y no resolviendo nada de los problemas básicos de la nación, el otro candidato es el representante de un Partido empañado por los escándalos de corrupción y malversación de fondos públicos.

El momento político es del Presidente Abinader, no creo que tenga ninguna dificultad en ser reelecto nuevamente, es más, en múltiples ocasiones he expresado que ganara las elecciones con un porcentaje cercano al 60 por ciento de los votos computados, en las elecciones presidenciales que se aproximan, donde creo que el PRM tendrá que emplearse a fondo para poder sacar buenos dividendos, es en las elecciones congresuales y municipales las cuales no están muy claras del todo