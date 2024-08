La reforma constitucional es absolutamente innecesaria, asegura Leonel Fernández

Fuente Externa

Santo Domingo.- El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, informó hoy que, tras analizar el proyecto que declara la necesidad de una reforma constitucional presentado por el Poder Ejecutivo, la Dirección Política de la organización que dirige llegó a la conclusión de que la iniciativa que procura reformar la Constitución de la República es absolutamente innecesaria.

Fernández explicó que el principal punto que ha dicho el presidente Luis Abinader, que lo motiva a promover la reforma constitucional, es darle independencia al Ministerio Público. Sin embargo, la independencia del Ministerio Público ya está consagrada en la Constitución. «Está establecida en el artículo 170 de la Constitución de la República desde su reforma de 2010, y también en los artículos 2 y 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11», dijo.

El artículo 170 de la Constitución establece que “El Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad”, citó el exmandatario.

Al participar en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, el expresidente de la República reveló que se sintió sorprendido al observar que, en la carta de solicitud de la reforma a la Carta Magna, el presidente Abinader indica que se busca consolidar la autonomía del Ministerio Público.

La sorpresa de Fernández se debe a que durante mucho tiempo él ha sostenido que el Ministerio Público es independiente, por lo que, sin decirlo de manera directa, con esta carta, Abinader le da la razón al líder opositor de que ciertamente el Ministerio Público es independiente constitucionalmente.

En cuanto a la afirmación de un Ministerio Público independiente, Fernández comentó que desde el gobierno “lo negaban, y ahora dicen en la carta para iniciar el proceso de reforma, que es para reforzar y consolidar el Ministerio Público independiente; no se puede reforzar y consolidar lo que no existe”, acotó Fernández.

Fernández reiteró que todo el tema ha surgido por la confusión que tiene el presidente Luis Abinader, quien no debe confundir la figura del Procurador General de la República con la del Ministerio Público.

Respecto a la afiliación política del Procurador General de la República, Fernández respondió que “no se puede castigar a la gente por tener una afiliación política”. Puso como ejemplo a Milton Ray Guevara, que era de la Dirección Política del PRD, senador electo por el PRD, secretario de Estado de Trabajo en el gobierno de Hipólito Mejía, y con todo eso, fue un excelente presidente del Tribunal Constitucional, reconocido por toda la sociedad.

En su intervención, Fernández también mencionó a Radhamés Jiménez Peña, quien, siendo militante político, fue Procurador General de la República y no se le imputa nada negativo a su gestión. “Fue un procurador ejemplar; siempre va a depender de la cualidad personal del individuo”, dijo.

Acerca de la propuesta de que el presidente no sea quien nombre directamente al Procurador General de la República, el líder opositor señaló que la designación del Procurador General por parte del jefe de Estado o de gobierno es la modalidad dominante a nivel mundial.

Asimismo, resaltó: “El hecho de que ahora se designe, no en forma directa, sino a través del Consejo Nacional de la Magistratura, a solicitud del presidente de la República, ¿cómo usted me garantiza que no va a ser un bandido? No, depende de él, depende de su condición humana, como en todas partes”.

En el encuentro con los periodistas, Leonel Fernández explicó que el presidente Luis Abinader sostiene que se trata de una reforma sin precedentes, por lo que el líder de la oposición lo calificó de hiperbólico. “No entiendo por qué es tan hiperbólico si solo se trata de cuatro puntos, frente a una reforma integral realizada en 2010”, indicó.