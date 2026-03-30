La Resiliencia: Reflexiones sobre el Sacrificio que el Cambio propone para Nuestra Nación

Por Carlos Rodríguez

En estos tiempos de incertidumbre económica y desafíos globales, resulta imprescindible recordar las palabras del inmortal Juan Bosch, quien nos enseñó que “la verdadera grandeza de un pueblo radica en su capacidad de sacrificio y en su fe en un mañana mejor.” La situación actual, marcada por el impacto del conflicto en Medio Oriente y la fluctuación de los precios internacionales del petróleo y los combustibles, exige de nosotros una mirada profunda y una sensibilidad que trascienda los discursos simplistas. Es en estos momentos donde la inteligencia y la honestidad política deben prevalecer, entendiendo que los sacrificios no deben recaer únicamente en los hombros del pueblo, sino también en quienes tienen la responsabilidad de guiar y administrar con justicia y visión de futuro.

Crisis Alimentaria: Un lamento del Pueblo Dominicano El gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha intentado justificar las dificultades económicas mediante argumentos que, si bien tienen un componente de realidad, carecen de la visión humanista y de la coherencia que requiere una gestión responsable. La carga de los subsidios al combustible, que representa una parte sustancial del gasto público, no puede ser vista solo como un efecto externo o una inclemencia del mercado, sino como una oportunidad para reflexionar sobre nuestra eficiencia y capacidad de adaptación. La promesa de cambios y progreso, que tantos compartimos con esperanza, requiere ahora de un liderazgo que no solo hable de sacrificio, sino que también lo practique y lo promueva en todos los niveles del Estado y la sociedad.

Es fundamental entender que la verdadera política, como enseñó Juan Bosch, debe estar guiada por la honestidad y la voluntad de enfrentar las dificultades con coraje y humildad. La crisis actual no puede ser usada como excusa para evitar tomar decisiones difíciles, sino como una oportunidad para fortalecer nuestra identidad de pueblo resistente y solidario. El sacrificio compartido, más que una consigna vacía, debe traducirse en acciones concretas donde el Estado asuma su parte con transparencia y compromiso, y la ciudadanía acompañe con responsabilidad. Solo así podremos transformar la frustración en esperanza, y la impotencia en un motor de cambio y renovación.

En definitiva, la historia de nuestra nación nos invita a recordar que la verdadera grandeza reside en la capacidad de superar las adversidades con dignidad y visión. Como decía Juan Bosch, “el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla,” y es por ello que debemos aprender de los errores y construir un futuro basado en principios sólidos y en la voluntad de todos. La inteligencia política y la sensibilidad humana deben ser las guías en estos momentos cruciales, transformando la crisis en una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un país más justo, solidario y próspero para todos.