La seguridad de Manuel Jiménez arresta comunitario protestaba contra instalación planta recicladora de basura en Villa Liberación + Vídeo

Por Robert Vargas

El incidente ocurrió justo frente a la cámara de este portal, Ciudadoriental.com. En pocos segundos, aquel hombre estaba arrestado y conducido a “la casa de guardia” del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, por orden del jefe de seguridad designado por Manuel Jiménez.

Este incidente confirma el aparente temor que comienza a apoderarse del entorno del alcalde, quien ahora se dedica a grabar a todos los que van a protestar frente a la sede del ASDE.

¿Qué fue lo que sucedió?

Temprano en la mañana del miércoles pasado, al Palacio Municipal llegaron decenas de activistas comunitarios desde los barrios Villa Liberación, El Tamarindo y San Luis.

Poco después se le unieron varios diputados, quienes también participaron en una protesta contra las intenciones del alcalde Jiménez de instalar en Villa Liberación una denominada “planta de reciclaje de basura”, que es rechazada por la comunidad.

Los diputados y comunitarios gritaron consignas y le dijeron a los periodistas todo lo que quisieron. Sus palabras y gestos quedaron grabadas en las cámaras del personal de la prensa.

Lo que desconocían todos es que el personal de seguridad de Manuel Jiménez los estaba grabando en una típica acción de “inteligencia” para usar esos vídeos en su contra, si fuera necesario.

En medio del fragor de la protesta, desde el cuarto piso del Palacio Municipal bajaron hasta la parte frontal dos funcionarios de primera línea del alcalde.

Estos conversaron con los manifestantes y les pidieron que formaran una comisión para ser recibidos por Jiménez.

Sin mucho protocolo, los diputados se pusieron al frente y les siguieron varios comunitarios, quienes fueron llevados hasta el cuarto piso del edificio por uno de los funcionarios de Jiménez.

Sin embargo, uno de los comunitarios se retrasó, pero de todas maneras, avanzó para asistir al encuentro y se mezcló con el personal de la prensa, que accedería a la reunión subiendo por otro ascensor.

Cuando la puerta del ascensor se abre y el personal de la prensa, escoltado por la seguridad de Manuel Jiménez, se dispone a ingresar al ascensor, aquel comunitario que quedó rezagado fue detenido en seco.

¿Por qué quedó rezagado?

La respuesta es simple, a diferencia del resto de los comunitarios que no registraron su nombre en ninguna parte, sino que subieron directamente al encuentro con el alcalde, este fue al “lobby”, pasó su cédula, se registró como visitante y le entregaron un pase como tal. Luego intentó unirse a sus compañeros, quienes ya habían subido.

El comunitario no contaba, sin embargo, con que él había sido objeto de la vigilancia “de inteligencia” del personal de seguridad del Ayuntamiento.

-“¿Para dónde va usted?”, le preguntó el jefe de seguridad de Manuel Jiménez.

-“Para la reunión”, respondió el comunitario.

-“Usted no puede subir porque usted estaba protestando y yo lo tengo grabado en un vídeo aquí. No me diga que no”, le dijo el funcionario con energía.

-“No importa”, respondió con firmeza y sin alterarse el comunitario.

-“No, usted no puede subir. A casa de guardia, acompáñenlo”, enfatizó el jefe de seguridad.

De inmediato fue tomado por un brazo por uno de los miembros de seguridad de Manuel Jiménez, quien lo condujo a la “casa de guardia”.

De esa manera, el alcalde perdió la oportunidad de escuchar, de viva voz, las expresiones de un comunitario que se opone a que Villa Liberación sea convertido en el basurero de Santo Domingo Este.

Si le hubieran permitido participar en el encuentro, a lo mejor Manuel Jiménez lo habría convencido, pero, sin embargo, se impuso la “inteligencia”, la voz de mando y el “tránquenlo”.

Esto se produce en momentos en que la popularidad del alcalde se desploma y estaría por debajo del 14%, según ha admitido el ejecutivo municipal.

