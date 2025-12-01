Por Carlos Rodríguez

En un contexto de creciente incertidumbre política, las recientes declaraciones de un destacado líder político del PRM han desnudado las contradicciones y tensiones que subyacen en la lucha dominicana contra el narcotráfico.

La alocución, que duró apenas unos minutos, reveló una profunda preocupación por la inminente amenaza que representa el narcotráfico para la estabilidad del país, a la vez que expuso una alarmante falta de coherencia en el discurso gubernamental. La insistencia en que los narcotraficantes se entreguen que pudo ser perfectamente una reunión de partido , ante el peligro de caer presos o abatidos, evoca recuerdos de un pasado sangriento que muchos preferirían olvidar.

La situación se complica aún más con el giro reciente en la relación entre la República Dominicana y Estados Unidos, que ha suscitado inquietudes sobre la soberanía nacional. La reciente autorización para que fuerzas extranjeras controlen estratégicas instalaciones aéreas plantea preguntas inquietantes sobre el futuro del país y su capacidad para enfrentar problemas internos de manera autónoma. Este escenario crea un caldo de cultivo para divisiones dentro del gobierno y entre la población, quienes observan con desconfianza los compromisos asumidos por el presidente .

Ante este trasfondo, el silencio de algunos , que se han mantenido al margen del debate público, resalta la fragilidad de la cohesión política en momentos críticos. Este silencio no solo es un reflejo de la tensión interna del gobierno , sino que también sugiere una gestión del miedo ante las repercusiones de desafiar a un poder externo que ha demostrado su influencia en la toma de decisiones nacionales. La lucha contra el narcotráfico, presentada como una meta compartida, parece estar siendo utilizada como un pretexto para justificar intervenciones que minan la autonomía del país.

Mientras el pueblo observa, las palabras de este gobierno, como una advertencia y no como un llamado a la acción. Esa advertencia, encapsulada en la reciente declaración, establece que las intervenciones extranjeras se convertirán en una herramienta de control que podría comprometer los pilares de la soberanía dominicana. En el horizonte político, el camino a seguir no solo incluye la lucha contra el narcotráfico, sino la necesidad apremiante de reafirmar la identidad y el control del país ante la sombra de fuerzas externas.