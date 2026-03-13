Fuente Externa

SANTO DOMINGO, RD.- En el marco de la décimo segunda Semana Económica y Financiera del Banco Central y la campaña Global Money Week o Semana Mundial del Dinero, la Superintendencia de Bancos (SB) auspicia cuatro charlas, dos en Santo Domingo, una en Santiago y otra en Baní, con el fin de orientar a la ciudadanía sobre buenos hábitos para la gestión de las finanzas personales.

La charla “Ahorropolis: mis primeras finanzas”, dirigida a niños de entre seis y ocho años, será impartida en la sede del Banco Central el lunes 16 de marzo a las 10:30 a.m., en el salón El Mundo del Dinero, en el piso tres. Esta misma charla será ofrecida también en Santiago, en las instalaciones del Centro León, el miércoles 18 a las 11:00 a.m.

La SB también auspicia la charla “Finanzas para jóvenes”, dirigida a adolescentes. Esta será llevada a cabo el 16 de marzo en el salón Salomé Ureña de la sede del Banco Central a las 4:00 p.m. De igual manera, se impartirá en el Centro Perelló de Baní el jueves 19 a las 11:30 a.m.

Además de las conferencias informativas, la SB pone a disposición de quienes asisten a las actividades de esta semana un stand de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario), donde ofrece información general y herramientas que apoyen a los jóvenes visitantes a tomar decisiones financieras inteligentes en el futuro.

Semana Económica y Financiera

Esta décimo segunda edición de la Semana Económica y Financiera (#sefBCRD) se lleva a cabo desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo, en el auditorio del Banco Central en Santo Domingo, su oficina regional de Santiago y el Centro Perelló en Baní.

Además de visitar los stands de las instituciones públicas y privadas participantes, los asistentes presenciarán charlas, talleres, juegos y tendrán la posibilidad de acceder al Museo Numismático y Filatélico.

App ProUsuario

Los asistentes a la Semana Económica y Financiera también podrán recibir orientación para descargar la app ProUsuario, de descarga gratuita en las tiendas de Android (Google Play) y de iOS (App Store). Allí, los usuarios y las usuarias tienen acceso a información crediticia, educación financiera y a la realización de reclamaciones, quejas y denuncias sobre productos y servicios bancarios.

De igual manera, permite consultar cuentas inactivas y abandonadas, así como obtener información sobre depósitos en entidades en proceso de liquidación.

Asimismo, ofrece la posibilidad de solicitar el retiro de las listas de promociones y venta de nuevos productos de cualquier entidad bancaria, explorar las ubicaciones y horarios de las sucursales, cajeros automáticos y subagentes bancarios de todo el territorio nacional, además de recibir un diagnóstico del nivel personal de endeudamiento.