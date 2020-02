La toma de la Plaza de la Bandera

¡El pueblo trabajando y el PLD robando! ¡El pueblo trabajando y el PLD robando! ¡El pueblo trabajando y el PLD robando! Corea una y otra vez la multitud.

Mientras, un grupo de los participantes ha formado un chat TOMAPBANDERA, por whatsapp para reflexionar, sobre los pasos futuros.

DESCRIPCION: Evitar caer en el error de los Restauradores, que después de dos años de guerra, ganaron la guerra militar a costa de miles de muerto, y luego, en meses perdieron luego la guerra política, pasando el poder a manos de los que habían sido derrotados militarmente, con el traidor Buenaventura Báez a la cabeza, y el país volvió a lo mismo hasta el día de hoy.

-¿Pero cuál fue el error? Fue el primer msj recibido.

-Que estaban enfocados en el sentimiento patriótico, de eliminar la anexión y derrotar a los anexionistas, pero no tenían un plan B, carecían de un proyecto de futuro patrio, desde el punto de vista político y económico. Y al carecer, cayeron –por la misma frustración por los no resultados- en el quítate tu, para ponerme yo. Y todo, por no haber entendido cual era la situación, de lo que la anexión era consecuencia, no causa. Lo mismo puede suceder en el presente.

-¿La pregunta es, entonces, cual es la situación?

La R. D. no es una democracia. Es un Estado autoritario, y autocrático, concentrado en un individuo –el presiente- que concentra todos los poderes, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Y para colmo al designar todos los funcionarios públicos, también controla Procuraduría, PN, FFAA, los recursos públicos, y quienes deben fiscalizarlos, como Cámara de Cuentas, Contraloria, DNI, JCE, en fin todo. Y esa es la causa del mal. De manera que cuando reclama justicia, le está reclamando al mismo que comete la injusticia, por eso la corrupción, la impunidad, el desorden migratorio, y demás males que sufre la sociedad.

-¿Ósea, es infantil pedirle al Estado que controle la corrupción, cuando el es la corrupción?

-Exacto.

-¿Cuál sería la solución al problema? Alguien preguntó.

-La salvación está en continuar las movilización, hasta crear las condiciones que obligue al liderazgo político, que la mayoría es cómplice de los males del presente, a a convocar la sociedad a un plebiscito para establecer una nueva Constitución que descentralice el poder y de participación a la sociedad en la toma de decisiones, que en el presente, es totalmente excluida.

-¿Pero cuales son los cambios fundamentales que se requieren?

-Lo primero es que excluya a los políticos de la elección de los titulares de Justicia, Procuraduría, Cámara de Cuentas, Contraloría, JCE y PN. Bajo el principio, de que, quienes administran los fondos públicos, no deben designar a quienes deben fiscalizarlos, investigarle o juzgarle. La otra es que los Ministros, no son designados los más capaces, sino los que mas dinero dan al presidente en la campana, y son designados para que recuperen su inversión con sus beneficios, ahí mismo comienza la corrupción, eso debe ser eliminado. De la misma manera debe ser eliminado el Senado de la Republica, es prescindible. Y dejar una sola Camara, pero solo formada por los políticos en un 50%, el otro 50% represente a los diversos sectores de la sociedad civil; empresarios, comerciantes, estudiantes, ex militares, productores, etc.

-Claro, es de locos esperar resultados diferentes, dejando la organización del Estado de la misma manera como lo plantea actualmente la constitución. Que es donde está la trampa.

-Exacto. Desde 1844 venimos con un sistema constitucional que centraliza todo el poder en el presidente, un verdadero cambio pasa por probar con un sistema federal, parlamentario y descentralizado.

-¿Como así? Tiene alguna propuesta.

-Si, es la siguiente:

1.- JUSTICIA.- Que el Consejo de la Magistratura, que escoge los jueces de las Altas Cortes, esté formado por los Rectores Universitarios. Establecer el Sistema de Jurados, para que esté en manos del pueblo el Sistema Judicial en la Republica Dominicana. Establecer la independencia del Ministerio Publico del Poder Ejecutivo estableciendo que sea escogido por un Consejo formado por los Decanos de Ciencias Jurídicas de las Universidades.

2.- RECURSOS PUBLICOS.- Que los recursos del Presupuesto Nacional, destinado a invertir, se repartan 50% para el Poder Ejecutivo y 50% para ser repartido entre las provincias en proporción a sus habitantes, para que tengan sus propios presupuestos.

3.- GOBERNADORES PROVINCIALES.- Que sean elegidos por la población, no designado por el Poder Ejecutivo.

4.- CONTROL DE LOS GOBERNADORES.- Que en cada provincia exista un Parlamento Provincial Honorario, con las mismas atribuciones del Congreso Nacional pero con autoridad provincial formado por los regidores Municipales.

5.- SEGURIDAD NACIONAL.-. Descentralizar la PN y convertirla en Policías Provinciales, Municipales. Y crear un FBI nacional que fiscalice y persiga la violación de la ley, dependiente del nuevo Consejo de la Magistratura.

6.- USO RECURSOS PUBLICOS.- Enfocarlo en financiar la siembra de todas las áreas cultivables, instalación de agroindustrias en cada municipio, crear una Flota Pesquera, Flota Mercante, Línea Aérea de Carga, establecer Centros de Distribución, en CANADA, USA, EUROPA y CHINA. para vender nuestros productos HECHO EN RD. (Las agroindustrias, los Centros de Distribución y los Supermercados -a instalar en cada país donde vivan dominicanos-, su valor será convertido en acciones y vendidos a ciudadanos dominicanos interesados).

7.- USO DE LA RIQUEZA PRODUCIDA.- Elevar el nivel de educación, impulsar la investigación y desarrollo científico. Apoyar los emprendedores. Desarrollar sectores productivos, mediantes construcción de parques industriales provinciales, priorizar la instalación de empresas de última generación, mejorar los servicios públicos, garantizar servicio de salud gratis para todos, y asegurar pensión al llegar a los 65 años, para todos los ciudadanos.

8.- CONTROL DE LA CORRUPCION.- Que el Contralor, la Cámara de Cuenta y la Procuraduría sean elegidos por la representación de la oposición en el congreso. Quienes administran, no deben escoger a quienes les fiscalicen.

9.- Aprovechar al máximo los recursos renovables para producir energía eléctrica verde.

10.- Aprovechar las riquezas a producir convirtiéndonos en un portaavión exportador global para elevar el nivel de educación al máximo, el arte, la cultura, el deporte y los niveles de ingresos y bienestar de la población.

11.- Cerrar el senado. Crear un Congreso Unicameral, formado en un 50% por representantes provinciales, y un 50% por representantes de los diversos sectores sociales; industriales, comerciantes, productores, académicos, ex militares, sindicatos, organizaciones juveniles, etc.

12.- Recuperar lo robado al Estado. Expulsar los extranjeros indocumentados. Construir el muro fronterizo. Establecer pena capital por corrupción, sicariato y atraco a manos armadas. Y pena de trabajos públicos para delincuentes menores.

13.- Reducir el Estado a su mínima expresión. Erradicando instituciones y nominas prescindibles. Y que los Ministros sean escogidos por concursos en los respectivos colegios profesionales y luego ratificados por el Congreso.