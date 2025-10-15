La UASD desarrolla VI versión de la Feria de Pasantías y Empleos

Fuente Externa

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunció la celebración de la VI versión de la Feria de Pasantías y Empleos 2025, la cual tiene el objetivo de impulsar el desarrollo profesional de sus estudiantes y contribuir al crecimiento económico del país.

La información fue dada a conocer durante una rueda de prensa, encabezada por el decano de la FCES, Antonio Ciriaco Cruz, junto a los directores de las Escuelas de Administración y Contabilidad, Aldelys Rodríguez y Cándido Ramírez, respectivamente.

Los académicos explicaron que la actividad se llevará a cabo del 14 al 17 de octubre del presente mes y contará con la participación conjunta de las escuelas de Administración y Contabilidad, con el propósito de fortalecer los programas de pasantías y ampliar los lazos con empresas e instituciones públicas.

«Durante los cuatro días de la feria, los estudiantes tendrán la oportunidad de interactuar directamente con representantes de empresas, explorar vacantes de pasantías y posibles empleos», indican.

Sostienen que además, los estudiantes participarán en conferencias, talleres y paneles especializados sobre temas de contabilidad, auditorías, liderazgo y emprendimiento.

«En este importante evento disertarán conferencistas de Colombia, Bolivia, Panamá, Países Bajos, Estados Unidos, y de la República Dominicana como país anfitrión», refieren los catedráticos.

Señalan que la actividad forma parte de la visión institucional de la FCES, orientada a vincular la academia con el sector productivo y fomentar una formación integral que responda a las demandas actuales del mercado.

«La Feria de Pasantías y Empleos, busca impulsar la empleabilidad y la formación práctica de los futuros profesionales de nuestra universidad Primada de América», subrayan los académicos.