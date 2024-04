La Verdadera Promesa’: ¿Qué se sabe del ataque masivo de Irán contra Israel?

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán han confirmado la noche de este sábado el lanzamiento de la operación militar ‘La Verdadera Promesa’ con decenas de drones y misiles, incluyendo balísticos, contra objetivos específicos de Israel. informo RT

El movimiento libanés Hezbolá también bombardeó el norte del territorio israelí con cohetes. Los hutíes de Yemen tampoco se quedaron al margen y lanzaron misiles contra Israel, reporta Haaretz citando a la empresa de seguridad británica Ambrey. Además, grupos insurgentes chiitas afiliados a la Resistencia Islámica de Irak atacaron con decenas de cohetes el territorio israelí, informa Press TV.

En este contexto, una serie de países, incluidos Jordania, Irak y el Líbano, anunciaron el cierre de sus respectivos espacios aéreos.

«A quien nos haga daño, le haremos daño»

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que Irán había lanzado vehículos aéreos no tripulados desde su territorio hacia el país hebreo e indicaron que «están en alerta máxima y vigilan constantemente la situación operativa».

El Ejército de Israel identificó más de 200 misiles y drones lanzados desde la República Islámica contra el territorio israelí.

Se reportaron explosiones en Jerusalén y el sur de Israel. Las FDI señalaron que se identificaron decenas de lanzamientos de misiles tierra-tierra desde Irán que se aproximaban a territorio israelí, pero la mayoría fueron interceptados.

Mientras, los CGRI aseguraron atacar «con éxito» objetivos israelíes. En concreto, IRNA comunicó que Irán atacó con misiles balísticos Kheibar una base aérea israelí en el desierto de Néguev. A su vez, las FDI confirmaron que los ataques iraníes causaron «daños leves en las infraestructuras» de una base militar en el sur del país.

Poco después, el Mando del Frente Interior de las FDI comunicó que los israelíes de todo el país ya no tienen que permanecer cerca de las habitaciones protegidas, «lo que indica que el ataque de Irán terminó por ahora», escribe The Times of Israel.

Poco antes, Netanyahu aseguró que que su país está preparado para un ataque directo de Irán y que Tel Aviv responderá a las acciones de Teherán. «A quien nos haga daño, le haremos daño. Nos defenderemos de cualquier amenaza y lo haremos con calma y determinación», subrayó.

La aviación israelí destruyó el Consulado de Irán en Damasco en un ataque con misiles el 1 de abril, causando la muerte de 16 personas, incluidos dos altos comandantes y cinco militares iraníes. Entre los fallecidos se encuentra el general Mohammad Reza Zahedi, alto comandante de las fuerzas Al Quds, rama élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Hoseiní Jameneí, prometió que «los sionistas» se arrepentirán del ataque