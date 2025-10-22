Ladrones en motocicleta roban retrovisores en residencial Antonella III, Ensanche Ozama

Por la Redaccion

Santo Domingo Este. – Dos individuos a bordo de una motocicleta penetraron la madrugada del miércoles al residencial Antonella III, ubicado en el Ensanche Ozama, Santo Domingo Este, donde sustrajeron varios retrovisores de vehículos estacionados en el parque interno del conjunto habitacional.

De acuerdo con los residentes, los delincuentes levantaron el portón corredizo del residencial para acceder al área interna y, en cuestión de minutos, procedieron a desmontar los retrovisores de varios automóviles.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del residencial, las cuales captaron con claridad el momento en que los desconocidos ingresaron y cometieron el robo antes de escapar en la motocicleta.

Los moradores del Antonella III expresaron su preocupación ante el aumento de los robos en la zona y pidieron a las autoridades policiales intensificar la vigilancia y dar con los responsables del hecho, quienes aún no han sido identificados.