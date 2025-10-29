Lake: “Confianza, trabajo y disciplina han sido claves para la racha”

Fuente externa

SANTO DOMINGO.- Victorias en días consecutivos contra los Gigantes del Cibao extendió a tres la racha de triunfos de los Leones del Escogido, con lo que escalan a la cuarta posición del campeonato, de paso, hundiendo más a los nordestanos que siguen sin ganar en lo que va de temporada.

Los melenudos se levantaron de un 0-4 iniciando la campaña, pero la fe nunca faltó. Junior Lake, uno de los héroes ofensivos la noche del martes con cuadrangular, tres empujadas y una anotada, revela que, al estar conscientes del equipo que poseen, saben lo que pueden dar.

“La confianza, el trabajo, la disciplina y creer en el equipo que nosotros tenemos. Eso ha sido parte del despertar de los Leones del Escogido. En realidad, no paramos de trabajar. Seguimos trabajando como equipo y enfocados en la meta, enfocados en cada día dar lo mejor de sí”, precisó Lake al término del encuentro.

Otro de los héroes al madero frente a los Gigantes fue Franchy Cordero, que entre los tantos cambios de mando en la pizarra, dio un hit importante en el octavo episodio para igualar las acciones.

“Como siempre estuve buscando un pitcheo en la zona para hacer un buen contacto para que esa bola pasara de hit y lo conseguí para contribuir a empatar el juego”, declaró Cordero, quien terminó la noche bateando de 3-2, con una producida y una anotada.

La ofensiva

Los campeones nacionales y del Caribe conectaron solo siete hits en el juego, pero de ellos dos fueron cuadrangulares y los batazos, en general, llegaron en momentos oportunos para producir las carreras.

Sobre este accionar ofensivo se refirió el dirigente Alex Cintrón al resaltar que los jugadores se mantuvieron dentro del partido aún en los momentos en los que perdían el liderato en la pizarra.

“Vimos la ofensiva en el juego anterior y hoy fue un juego en el que caímos delante, empataron, se fueron al frente, remontamos, y obviamente, en esa octava entrada tuvimos el hit grande de Franchy Cordero”, resaltó el timonel.

Sin embargo, Cintrón no deja de reconocer la labor de sus lanzadores, en especial los del bullpen, que han salido a dar la cara en momentos apremiantes en cada uno de los encuentros.

“El relevo ha hecho su trabajo en momentos cruciales del juego con hombres en posición de anotar, y Gavin nos dio un buen juego, aunque no tuvo una buena quinta entrada”, señaló.

Los Leones volverán a enfrentar a los Gigantes este miércoles a las 7:00 de la noche en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.