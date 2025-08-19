Lamentan desaparezca la «Gran Parada Los minera» que se celebra cada 16 de agosto desde el 2006

Por: Leòn Felipe Rodrìguez

Bajo el slogan «Hasta Cuando Los Mina Leña», un grupo de jòvenes encabezados por Manuel Antonio Martínez, se quejaron amargamente de que por segundo año consecutivo no se celebrara la tradicional «Gran Parada Lominera», una actividad artística, deportiva, cultural y socio-comunitaria que se desarrolla en el sector conocido como el Bronx de la populosa barriada de Los Mina, la màs grande del Municipio Santo Domingo Este, de la provincia Santo Domingo y del país.

Expresaron el temor , de que esa actividad cultural los minera desaparezca por imposiciones arbitrarias de las autoridades locales policiales, aún los organizadores del evento contando con el apoyo del Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

Esta actividad artística cultural se viene organizando desde el año 2006, el día 16 de agosto organizada por un grupo de jovenes lidereados por Manuel Antonio Martínez, junto a Wilkin Garabote, además del periodista Leòn Felipe Rodrìguez, fundadores y mentores del evento, fecha en que celebramos el aniversario de la gesta de Restauración de República Dominicana, momento histórico (1863 – 1865) de la mano de nuestro héroe nacional Gregorio Luperón..

UN LLAMADO A LA CONCIENCIA

El joven Manuel Antonio Martínez, gerente general de DOYCE EVENTOS, empresa que se encarga de los preparativos y montaje de la Gran Parada Los minera, hace un llamado al Jefe de la Policía Nacional y demás autoridades de competencia, a los fines de que para el próximo año 2026, permitan la celebración de tan importante actividad que destaca parte de la cultura de esa barriada.

«Este en un espectáculo abierto, que tiene como objetivo la proyección de nuevos talentos así como la valoración de otros que han logrado colocarse», expresó Martínez.

Explicó que para el 2024 y 2025, pese a tener los permisos legales de las autoridades competentes para la realización de la «Parada Los minera», las autoridades policiales locales volvieron a oponerse y no dejaron que se celebrara el evento

Martínez se quejó de que para este año todo estaba listo para la celebración del evento y que razones arbitrios de la Policía Nacional, hicieron que fracasara la actividad lo que se tradujo en pérdidas económicas sin recuperación, ya que había adelantado dinero a los artìstas que participarìan, pago de tarimas, equipo de sonido, carpas y staff de orden.

Dijo esperar, que las autoridades comprendan el sentir de esa comunidad y sean màs justas en su actuaciones, ya que se mantendrán en pie de lucha para que se deje realizar en paz ese evento de gran disfrute e importancia para la comunidad Los minera que se junta una vez al año.

La Gran Parada Lominera, es la actividad recreativa más importante de Los Mina, concentra a miles de jóvenes y adultos cada 16 de Agosto y donde se desarrollan diversas actividades deportivas que van desde; torneos de baloncesto, dominó, vitillas, ajedrez, además de presentaciones artísticas de talentos dominicanos de la mùsica urbana y el merengue, destacando los que surgen de Los Mina.

Esta actividad se realiza cada año en la intersección formada por las calles Marcos del Rosario y la calle Horacio Ortiz Álvarez, y se ha bautizado como El Bronx de Los Mina Viejo, teniendo como prioridad la integración de todos los Los mineros, y es aprovechada por los comerciantes del lugar y por pequeños vendedores, quienes ofrecen sus productos, lo que convierte a La Parada Lominera en una oportunidad que suma y contribuye con el comercio local.

La «Parada Lominera», que tuvo un receso durante los años 2020 y 2021, por motivo de la «Pandemia» que azotó el mundo y cuando nuestro país estuvo prácticamente cerrado, fue realizada de manera virtual, con el apoyo de cientos de personas que se conectaron y la participación de varios artìstas urbanos que actuaron. En el 2022 y 2023, retornó a su celebración habitual con la asistencia de los mineros de diversos sectores de Santo Domingo Este y de otros que se mudaron a otros lares, pero que llegaron a su natal Los Mina para disfrutar de la actividad.