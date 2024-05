Lanzador Ronell Blanco fuera de acciòn por 10 partidos por violaciòn a las normas de sustancias prohibidas en MLB

Por:La Redacciòn Deportiva/Ciudad Oriental.Com

EN HOUSTON, Estados Unidos.- El lanzador abridor de los Astros, el dominicano Ronel Blanco, no podrà jugar durante 10 partidos, tras ser suspendido por supuestamente violar el mièrcoles 15 de mayo, las prohibiciones de sustancias extrañas de la MLB, razòn por la cual fue expulsado del juego contra los Atléticos de Oakland.

La suspensión fue anunciada por Michael Hill, vicepresidente senior de operaciones en el campo de la MLB.

La suspensión comenzará el miércoles por la noche a menos que Blanco apele la sanción, que también incluye una multa no revelada.

Blanco fue expulsado al comienzo de la cuarta entrada de la victoria por 2-1 sobre Oakland el martes después de que los árbitros encontraron una sustancia extraña que el árbitro de primera base Erich Bacchus dijo que era «la cosa más pegajosa que he sentido en un guante».

El árbitro de tercera base, Laz Díaz, expulsó a Blanco después de revisar su guante antes de realizar un lanzamiento en la cuarta entrada.

Los árbitros, Blanco y el manager de Houston, Joe Espada, se quedaron en el montículo durante un par de minutos discutiendo el tema antes de que el derecho fuera expulsado.

Baccus dijo que no había nada en el guante de Blanco cuando lo revisó a mitad del primero, pero lo descubrió cuando hizo su segundo chequeo antes del cuarto.

“Sentí algo dentro del guante”, dijo Bacchus. «Fue la cosa más pegajosa que he sentido en un guante desde que hacemos esto desde hace algunos años».

Después de que Baco descubrió la sustancia, llamó al resto de la tripulación para conferenciar.

“Todos revisaron el guante para asegurarse de que todos tuviéramos lo mismo y tuvieron que ser expulsados porque tenía una sustancia extraña en el guante”, dijo Díaz.

Blanco negó haber consumido alguna sustancia ilegal.

“Probablemente solo me puse colofonia en el brazo izquierdo”, dijo en español a través de un traductor. «Tal vez debido al sudor que entró en el guante y eso es quizás lo que encontraron».

Espada agregó que cuando fue al montículo vio “polvo blanco” dentro del guante de Blanco.

“Cuando agarré el guante me pareció que había algo de colofonia”, dijo Espada. “No está permitido usar colofonia en la mano que no es la de lanzar y eso es lo que me pareció a mí. Estaba un poco pegajoso por la humedad y el sudor, pero eso es lo que me pareció a mí”.