Las perspectivas políticas para 2028

Por Juan Lopez

El actual panorama político proyecta que, para las elecciones de 2028, las tres principales fuerzas políticas a competir serán Partido Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP) y Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Los otros 29 partidos pequeños buscarán alianzas. Posiblemente el PRM retenga a 12 o 15 de los 22 partidos que le acompañaron en el 2024; la FP aumentaría su bloque con 9 o 12 partidos.

Por sus “estrategias políticas y estilo de dirección”, el PLD atraviesa por una situación, políticamente, muy delicada, razón por la cual está compelido a definirse por una de estas tres opciones: a) Al igual que en el 2024, a nivel presidencial participar solo, sin alianza. b) Unirse al bloque PRM-aliados. c) Aliarse con el bloque FP-aliados. Para los peledeistas ortodoxos, ¡esas opciones son tragos amargos¡

El PRM y el PLD atraviesan por incertidumbres con respecto a su candidato presidencial. En el PRM están compitiendo 9 presidenciables. En el PLD compiten 6 aspirantes a esa candidatura. En la FP la situación está, prácticamente, definida porque los análisis y encuestas proyectan al expresidente Leonel Fernández como su principal opción como candidato presidencial.

Precisamente, para el próximo domingo, la FP celebrará el acto para clausurar su congreso elector “Dr. Manolo Tavárez Justo”. Los exitosos resultados de este importante evento vislumbran a la FP con perspectivas positivas.

Los números de diferentes encuestas y análisis objetivos proyectan una competitiva polarización entre el bloque oficialista PRM-aliados y FP-Leonel y aliados.

El PRM y su gobierno están pasando por su peor momento político: incremento de los cuestionamientos a nivel popular como consecuencia de malas ejecutorias, las crisis del sistema eléctrico, el alto costo de los principales productos de la canasta familiar, la inseguridad ciudadana, las confrontaciones internas entre los grupos que encabezan sus 9 presidenciables.

También afectan las posibilidades electorales del PRM los múltiples escándalos de supuestos actos de corrupción en los Ministerios de Educación y de Agricultura, SENASA, INABIE, INTRANT, IDECOOP y los más de 300 casos denunciados por la directora de la DIGEIG y rumores de otros, a los que se agregan los escándalos con varios funcionarios, legisladores y regidores dirigentes del PRM extraditados a EE.UU. con acusaciones de narcotraficantes.

El “tratamiento light” que dispensan la Procuraduría General y la Cámara de Cuentas a esos frecuentes escándalos reflejan la parcialización, impunidad y negación de la cacareada transparencia del gobierno, cuestiones que están decepcionando a una amplia franja social y política del pueblo dominicano.

Sanas sugerencias a la FP:

Por lo tanto, el principal reto que tiene la FP para concretar su crecimiento y seguir ampliando simpatías en el electorado, gracias a lo cual podría caminar hacia el triunfo electoral en el 2028, se sintetizan en estas sanas sugerencias:

1.- Superar, disciplinadamente, las insignificantes quisquillas personales de quienes no resultaron electos a un determinado cargo. 2.- Insistir en la implementación de una firme y clara política de oposición, cuestionando las malas ejecutorias del gobierno del PRM-Abinader. 3.- Monitorear las ejecutorias de los gobiernos municipales.

2.- Asumir una actitud proactiva en el Congreso Nacional con propuestas que favorezcan a los sectores más vulnerables del país.

5.- Empezar la carpintería de alianzas con los partidos pequeños que son susceptibles de ser aliados para las próximas elecciones. Por ahora, ignorar la posibilidad de acuerdo con el PLD. 6.- Empezar a identificar y a motivar a dirigentes de la FP para postularse para alcaldías, distritos municipales, regidores, vocales, senadurías y diputaciones en todos los municipios y provincias.

Lo más importante: 7.- No dormirse en laureles y muchos menos creer que ya ganaron las elecciones, porque la FP está obteniendo buenos porcentajes de simpatías en las encuestas, Precisamente por esa razón, ahora más que nunca, deben arreciar los trabajos de fortalecimiento de las estructuras del partido, aumentar las jornadas de trabajos políticos y, sobretodo, mantenerse bien alertas y dispuestos a enfrentar la “agresiva campaña sucia” que desatarán sectores oscuros del PRM contra la FP y el expresidente Fernández.

Gracias al trabajo entusiasta que han estado realizando, al liderazgo del expresidente Fernández y los positivos resultados de los dos congresos; las perspectivas políticas de la FP para 2028 son positivas.