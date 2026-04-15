Por Leòn Felipe

LOS MINA VIEJO, Santo Domingo Este.- El equipo Las Pinks se coronó campeón del Primer Torneo de Voleibol Callejero Femenino 4 x4 Libre, organizado por el Club Deportivo y Cultural Marìa Trinidad Sànchez (MATRISA) y activistas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con dedicatoria especial al dirigente José Sànchez, aspirante a la presidencia de esa organización política del municipio Santo Domingo Este.

Para llevarse las medallas y el premio del primer lugar el conjunto de Las Pinks, integrado por Ashly Tineo, Marcial Tavarez, Nasthalia Espinal y Dary Ventura, derrotaron a a sus similares del equipo D´Maggic, 2 sets por 1 en el partido final con pizarra de 21-17, 18-21 y 15-11,

El equipo D¨ Maggic, compuesto por Martha Marte, (Erika), Yeimy arias, Ana Dolores (Popo) y Franchesca Lòpez, se llevó las preseas y el premio del segundo lugar (Sub-campeonas)

El conjunto Las Auténticas, que integraron Monserrat De Los Santos, Angela Díaz, Rubby Núñez y Maria De Los Angeles, se colgó las medallas y logró el premio del tercer puesto, al vencer 2 -0 , 21-14y 21-17, a sus opositoras de Matrisa. Accionaron también, los conjuntos San Lorenzo y Ekl Equipito..

La apertura del evento, que tuvo lugar en la calle Diego Colón esquina Horacio Ortiz Alvarez, sector Los Mina Viejo, estuvo encabezado por el dirigente político José Sànchez, de la Zona Ñ-5 del PRM en Los Mina; la regidora Margarita Rosario,

También, por Joel David Tejada, presidente de la JRM, Región Oriental II; Elenny De La Cruz, aspirante a la presidencia del Comité de Base Zona Ñ-5 del PRM en Los Mina, Carolina Tejada, encargada de Deporte de ese organismo, los activistas Jeffrey Reyes y Wilson Cabrera, el dirigente deportivo Wellington Javier, ejecutivo del Club MATRISA, organizadores del evento,

Sànchez , agradeció por la dedicatoria del evento, instó a los jòvenes a mantenerse en el ambiente sano del deporte, felicito a los organizadores del evento y todos los colaboradores que hicieron posible el desarrollo del mismo, y se comprometió a continuar apoyando actividades como esa, especialmente en la comunidad de Los Mina, demarcaciones comprendidas en el perímetro de la Zona Ñ-5 y de otras delimitadas en Santo Domingo Este.