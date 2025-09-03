Lee Ballester coordina acciones para incrementar operaciones de control migratorio en la zona Este

HIGUEY. – El Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD, director general de Migración, realizó un reconocimiento y supervisión del Centro de Procesamiento Migratorio de Benerito, en esta provincia, con el objetivo de evaluar las condiciones operativas y coordinar acciones concretas para optimizar los procesos de interdicción en esta región Este, la principal zona de recepción turística del país.

La supervisión incluyó la verificación de las instalaciones, aspectos tecnológicos, áreas de procesamiento de datos, movilidad para las unidades que ejecutan las interdicciones, requerimientos de apoyo y otros recursos logísticos esenciales para el reforzamiento de las operaciones de control migratorio que despliega la DGM, en coordinación con las demás Fuerzas de seguridad ciudadana.

El titular de la DGM, durante su recorrido, anunció la rehabilitación y ampliación de las infraestructuras, integración de vehículos y nuevos choferes para intensificar las acciones y afrontar los riesgos que la inmigración irregular representa para el país. Dijo que se va a ampliar la cobertura operativa en demarcaciones clave como San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Sabana de la Mar, Punta Cana, Higüey, Bávaro, La Romana y Miches, incluyendo sus zonas aledañas.

El Vicealmirante Lee Ballester, asimismo, sostuvo reuniones con los responsables de las operaciones del centro de procesamiento de inmigrantes en situación irregular, así como con agentes de interdicción, choferes y otros colaboradores, a quienes exhortó a actuar con disciplina, profesionalidad, respeto a la dignidad humana y, sobre todo, en un marco de transparencia.

Esta acción no sólo busca fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades para asegurar que quienes permanezcan y trabajen en el país lo hagan dentro de la legalidad, sino que también crea un entorno laboral seguro, inclusivo y respetuoso en el que prevalezcan los valores éticos y el cumplimiento de las normativas nacionales y los principios internacionales de los que la nación es signataria.

El Vicealmirante Lee Ballester estuvo acompañado del general de brigada piloto Juan Carlos Vicente Pérez, FARD; general® Estenio A. Cubilete C., ERD, encargado De Investigaciones, y el coronel Manuel Carrasco Guerrero, director de Inteligencia, y director de Control Migratorio, respectivamente, de la DGM.