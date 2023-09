Leonardo Suerto ve saludable para vida de partidos fallo tse ordena su reintegracion a secretaria general udc

Por Fuente Externa

El Tribunal Superior Electoral (TSE) dejó sin efecto la destitución de Leonardo Suero como secretario general de la Unión Demócrata Cristiana –UDC–

La sentencia del TSE Número SE-0013, del 26 de Julio del 2023, que da ganancia de causa a Suero, dispone su inmediata reintegración a la posición.

Acogiéndose a una moción del Tribunal de Disciplina de la UDC, el Comité Central había aprobado la suspensión de Leonardo Suero como secretario general.

A Suero lo habían sometido ante el Tribunal de Ética y Disciplina de UDC, acusado de violar los estatutos del partido.

La acción se produjo luego que Suero, entre otros dirigentes, cuestionara una resolución que otorgaba poderes especiales al presidente del partido, Luis Acosta Moreta (EL GALLO), para negociar pactos electorales con otras organizaciones políticas.

De manera específica objetaba las pretensiones del presidente de la UDC de negociar un acuerdo político con el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En lugar de Suero, fue designado en la secretaria general de la UDC, Víctor Silverio, resolución que quedó descartada con el fallo del Tribunal Superior Electoral que dio ganancia de causa a Suero y en consecuencia aprobó su reintegración a la posición que ocupaba en el partido.

Al acudir a retirar la copia de la sentencia del tribunal electoral, Leonardo Suero dijo que el fallo del TSE ordena su reintegración a la secretaria general de la UDC con todas las calidades que poseía antes de ser suspendido de manera arbitraria y en contra de disposiciones legales.

Esa sentencia—precisa—debe servir de experiencia a los dirigentes de los partidos para que entiendan que las organizaciones no son propiedad ni tienen ningún dueño, como dice el presidente de la UDC, Luis Acosta Moreta, de que él es el presidente y dueño del partido.

Leonardo Suero exhortó a los dirigentes de los partidos a no dejarse pisotear, que si tienen la razón, el tribunal de justicia electoral, el TSE, les tutelara los derechos fundamentales conculcados por la dirigencia de los partidos que no quieren, no respetan ni aceptan ningún tipo de disidencia.