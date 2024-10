Fuente externa

Madrid, España.– El presidente y líder del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, encabezó en la capital española una asamblea con dirigentes de su organización, provenientes de varios territorios de Europa.

Este encuentro, realizado con los representantes del principal partido de oposición dominicano, forma parte de las actividades del segundo congreso nacional y primer congreso ordinario de la FP, Dr. Franklin Almeyda Rancier.

Puede interesarle: Regidores de FP denuncian falta de transparencia en Concejo de Santiago



Al dirigirse a los presentes, el líder opositor dominicano expresó: “Siempre es motivo de gran satisfacción, de gran orgullo, el poder encontrarse con los integrantes de la Fuerza del Pueblo y los dominicanos del exterior”, resaltando que estos encuentros tienen un valor especial al no estar en un periodo electoral.

Fernández explicó que siente que, cuando un dominicano se le acerca con inquietudes políticas en el extranjero, “es algo que indica que hay un interés, que hay una motivación de ser parte, no de un partido político, sino de un proyecto nacional de transformación de la República Dominicana”.

Ante los dirigentes que se dieron cita en la asamblea, el presidente de la FP enfatizó que “hay que tener un partido político fuerte, y eso es lo que estamos haciendo en esta etapa en la Fuerza del Pueblo”, refiriéndose a la importancia del congreso ordinario en curso.

El congreso Franklin Almeyda, añadió, “nos brinda las ideas de cómo organizarnos y cómo relacionarnos con la sociedad, porque un partido no es para estar entre nosotros, un partido no es un fin en sí mismo; un partido es un medio para vincularnos con la sociedad. Por tanto, tenemos que crecer constantemente en la sociedad, en el número de personas que no tienen necesariamente que ser militantes, pero sí que conozcan y apoyen nuestras propuestas para una mejor sociedad en la República Dominicana”, precisó Fernández.

Asimismo, señaló a los asistentes: “Ustedes tienen el compromiso de hacer que la Fuerza del Pueblo crezca en España y crezca en Europa, que es parte del movimiento transformador en la República Dominicana”.

Junto a Fernández, encabezaron la asamblea el secretario de Dominicanos de Ultramar de la FP, Marcos Cross, así como Roberto Jiménez y Rafelito Domínguez, miembros de la dirección de la FP en España.