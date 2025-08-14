Fuente Externa

Santiago, República Dominicana.– En el marco de la celebración del 40 aniversario de la fundación del recinto Santiago de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, dictó este miércoles una conferencia magistral titulada “Educación Superior e Inteligencia Artificial”, donde analizó los desafíos y oportunidades que la revolución tecnológica plantea para la academia y la sociedad.

La nueva Ciudad Universitaria de Santiago fue construida e inaugurada por Leonel Fernández en el año 2005, hace 20 años. Se levantó en un área de 370.000 metros cuadrados y cuenta con cuatro edificios de aulas; un edificio para laboratorios de química, física, ingeniería, arquitectura y artes gráficas; así como instalaciones de servicios, un edificio administrativo y una amplia biblioteca con un gran auditorio.

Fernández inició su exposición con una reflexión sobre la evolución de la inteligencia artificial (IA), desde sus primeras concepciones en 1956 hasta su desarrollo actual con sistemas generativos como ChatGPT, Gemini y Deepseek, capaces de producir textos, imágenes, videos y sonidos. También abordó aplicaciones concretas en sectores como la salud, agricultura, transporte y entretenimiento, destacando el papel de asistentes virtuales y tecnologías de streaming.

En su intervención, el exmandatario y líder del partido Fuerza del Pueblo repasó la historia de la educación superior, desde las universidades medievales hasta los campus virtuales del siglo XXI, enfatizando que las instituciones académicas enfrentan el reto de adaptarse a la sociedad del conocimiento, las tecnologías inmersivas y la inteligencia artificial.

Entre los ejes centrales de su disertación, Fernández expuso:

– Competencias educativas del siglo XXI: pensamiento crítico, creatividad, innovación, resiliencia, ciudadanía digital y manejo de información.

– Aplicaciones de la IA en la docencia: aprendizaje personalizado, tutoría virtual, creación de contenidos y soporte a la investigación.

– Tecnologías emergentes: realidad virtual, realidad aumentada y analítica de datos aplicadas a la educación.

– Ética y regulación de la IA: protección de datos, transparencia, supervisión humana, equidad y sostenibilidad.

– Perspectivas para la educación superior en la República Dominicana: reestructuración curricular, fortalecimiento del campus virtual, modernización tecnológica y promoción de la excelencia académica.

En el cierre de su intervención, Fernández subrayó que para garantizar universidades modernas y de calidad es fundamental fortalecer el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en lugar de debilitarlo, ya que de ello depende la capacidad del país para formar profesionales competitivos en un mundo impulsado por la innovación.

Secretaría de Comunicaciones

Fuerza del Pueblo