Por Omar Liriano

Santo Domingo.- El expresidente de la República, Leonel Fernández, arremetió este miércoles contra el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al asegurar que la actual crisis que atraviesa la nación es consecuencia directa del uso indebido de recursos estatales durante el proceso electoral pasado.

“Lo que está ocurriendo hoy en la República Dominicana es el costo de haberse atrevido, con dinero público, a comprar unas elecciones, y el pueblo se la está cobrando, porque el enojo y la ira popular que hoy existe es inenarrable”, afirmó el líder de la Fuerza del Pueblo.

Fernández hizo estas declaraciones durante el acto de relanzamiento del “Frente de Balagueristas con Leonel”, donde acusó al oficialismo de haber desviado fondos para la campaña electoral, sin cumplir las promesas de obras que justificaron esos recursos.

El exmandatario señaló que el PRM tomó cuantiosos préstamos con la excusa de realizar inversiones, pero esos fondos terminaron gastados en la campaña presidencial.

Citó como ejemplo la renegociación del contrato de AERODOM, donde se había proyectado la construcción de un puente paralelo al Jacinto J. Peynado, un puente elevado junto al Puente Flotante y un hospital traumatológico en San Cristóbal. “Ninguna de esas obras se ha realizado, pero el dinero sí se gastó en política”, subrayó.

El acto de los Balagueristas

El encuentro, celebrado en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, reunió a dirigentes reformistas de todo el país, quienes proclamaron su compromiso de trabajar por el retorno de Leonel Fernández a la presidencia.

Entre los presentes se encontraban Ángel Lockward, Domingo Plácido, Germán Castro, Roque Pujals, Milagros Díaz, Bianela Bello Pons, José del Carmen Acosta, Marcos Álvarez, Pablo Suárez, Torrez Madera y Freddy Johnson Castillo, entre otros.

Lockward aseguró que en la calle ya no se discute si Leonel ganará: “Lo que se discute es que ganará en primera vuelta”.

“El país necesita un presidente noble, que no mienta y que se conduela de la gente. Cuando usted habla con el presidente actual (Luis Abinader), de lo único que puede estar seguro es de que no cumplirá lo que dice. Por eso se requiere que vuelva Leonel”, declaró.

Por su parte, Domingo Plácido, coordinador del Frente Balaguerista, afirmó que este grupo busca aportar entre un 2 % y un 5 % del voto electoral, dejando claro que “ninguno de sus miembros pertenece a la Fuerza del Pueblo”.

