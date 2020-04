Leonel llama a estrategia unificada para enfrentar crisis pandemia del covid-19

Por Rafael Núñez De la Fuerza del Pueblo

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), doctor Leonel Fernández enfatizó que se requiere una estrategia global unificada basada en la cooperación y la solidaridad entre los Estados, para enfrentar la recesión económica asociada a la pandemia del COVID-19, una vez superada la situación sanitaria.

El exmandatario dijo que hoy más que nunca se requiere un activismo de los organismos multilaterales regionales, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos Caribeños (CELAC) y mundiales, como la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los países del mundo consensuar cómo se va a enfrentar “la pandemia económica junto a la pandemia sanitaria”, ante la recesión por la caída del empleo, el consumo y la producción.

Consideró imprescindible el incremento del gasto público, tal cual ha decido Estados Unidos, y en ese sentido alentó al Gobierno a continuar identificando fuentes nacionales e internacionales de recursos para dedicar a la protección de los sectores más vulnerables, así como también los necesarios para prevenir hiperinflación y mantener la estabilidad cambiaria ante la reducción de las divisas por la caída del turismo, la reducción de las reservas y por zonas francas.

Fernández habló en el programa El Sol de la Mañana, por la emisora Zol 106.5 FM, ocasión en la que enfatizó que al momento la prioridad es la salud del pueblo dominicano y que hay un “consenso político implícito”, pues el Gobierno ha asumido sugerencias de la oposición y la oposición también saluda las acciones positivas de las autoridades para manejar la situación, sin precedentes, del coronavirus.

Propuestas a nivel internacional

Sobre si ha tenido contacto con personalidades del exterior ante su propuesta de una estrategia global, Fernández dijo que ciertamente ha tenido comunicación con amigos expresidentes y representantes de organismos internacionales.

Adelantó que se van a generar encuentros virtuales en los próximos días para generar propuestas que ayuden a salir de ese problema de la pandemia.

El expresidente dominicano sostuvo que ya hay propuestas a nivel internacional sobre cómo enfrentar la crisis, cuya discusión se activará más a partir de la próxima semana, como una en el sentido de que se dedique el 10 % del PIB para ayudar a los países en desarrollo.

“No puede perderse la visión global de la crisis; si se trata de una pandemia global tiene que haber una estrategia global para enfrentarla, ahora los países tienen estrategias nacionales pero esto exige una política internacional común con la participación de todos los países representados en la ONU, los mecanismos de integración hemisférica como la Celac y la participación de todos los organismos financieros mundiales y regionales, como FMI, BM y el BID.

Medidas económicas locales

El presidente de Fuerza del Pueblo comparó la experiencia de la crisis financiera de 2008 y resaltó que la receta exitosa es la de estimular la economía mediante el incremento del gasto público, para inducir el consumo y fomentar el crecimiento económico.

“En momentos de crisis es cuando el papel del Estado es más activo; no es momento de pensar en déficit fiscal; el déficit fiscal no es bueno ni malo sino que depende de la política y el objetivo. Si la situación es buena no hay necesidad de incurrir en déficit porque la dinámica misma de la economía está generando los recursos pero en unas circunstancias excepcionales como las que están ocurriendo ahora, es lógico que los gobiernos tengan que identificar las fuentes de recursos para estimular la economía”, explicó.

Consideró que la situación obliga al Gobierno a disponer de fondos internacionales disponibles aunque eso signifique aumentar la deuda pues no se puede escatimar en lo que haya que hacer contra la disyuntiva de “si no me mata el coronavirus me mata el hambre” que hoy atormenta a los dominicanos.

En ese sentido consideró correcto lo que ha decidido el Gobierno de, ante 125 mil trabajadores suspendidos y 9000 empresas cerradas, pagar una parte de esos salarios y los empleadores otra, por al menos 60 días, y en el caso de los trabajadores informales, que se les incluya en la Tarjeta Solidaridad.

Sostuvo que los ingresos por el oro de la Barrick Gold así como la baja de la factura petrolera, pueden compensar la reducción de los ingresos por turismo, remesas y zonas francas, pero no son suficientes por lo que hay que recurrir a préstamos de los organismos financieros internacionales.

“De ahí la importancia de que haya una estrategia global, cómo se ayudará a mantener la estabilidad cambiaria en esta coyuntura porque si en un país se produce una situación de inestabilidad cambiaria o hiperinflación, eso afecta también al mundo entero”, precisó.

Reiteró que el momento es de unidad nacional y manifestó su disposición a reunirse con el Gobierno para discutir todas las propuestas en beneficio del país en medio de la crisis del coronavirus, si se le convocara en esa dirección.

Gestionar pruebas del coronavirus con mayor rapidez

El presidente de Fuerza del Pueblo sugirió que debe actuarse para gestionar que la metodología de hacer las pruebas para detectar el covid-19 sea más ágil.

“Con las pruebas estamos lentos. Aquí se han hecho solo tres mil pruebas para poder determinar el nivel de casos”, manifestó Fernández, al recordar que con las rápidas se sabe en tres o cinco minutos si la persona tiene el virus, y que la misma ya ha sido aprobada.

Observó que incluso, no hay un seguimiento diario a la evolución de los pacientes, pese a que existen plataformas tecnológicas que permiten al personal de Salud Pública monitorearlos, como lo hacen en otros países.

“Para matar el virus cada quien hace su labor personal, pero el Estado tiene que jugar el papel de vigilancia y de control. Las pruebas son lentas, están burocratizadas”, dijo Fernández, quien añadió que son demasiados los pasos que debe dar un ciudadano para que le hagan el análisis para detectar si es positivo al coronavirus.

Tema político-electoral

Preguntado sobre la celebración de las elecciones, señaló que en 25 países que programaban comicios este año, están suspendidas, según datos de la IFES, ante la incertidumbre generada por la pandemia del covid-19, para a seguidas enfatizar que la prioridad en estos momentos para la sociedad dominicana es la salud de la población.

“Yo insisto en que en estos momentos estoy concentrado en el tema de salud, cuando llegue el momento de referirse, en representación de la Fuerza del Pueblo, hablaré de las elecciones, pero ahora el tema es secundario pues primero es sobrevivir”, expresó.

Fernández sostuvo que las crisis son oportunidades para fomentar la unidad de todos los sectores nacionales, en la persecución de su solución y por eso todas las instituciones del país deben unirse en la misma dirección de sacar el país adelante.

Es el presidente Medina quien debe convocar al liderazgo

Al ser cuestionado sobre si estaría dispuesto a reunirse con el presidente Danilo Medina y el resto de las autoridades gubernamentales para abordar sobre la crisis sanitaria, dijo que siempre lo estará, sobre todo en esta crisis que necesita de la unidad del liderazgo nacional.

“Yo siempre estaré dispuesto a discutir todo lo que sea beneficioso para el pueblo dominicano, ahora, al que corresponde convocar al liderazgo nacional, es al presidente Danilo Medina”, manifestó.

Llama a cuidar la estabilidad cambiaria

Señaló que ante esta crisis sanitaria, hay que cuidar la estabilidad cambiara. Recordó que República Dominicana necesita unos 30 mil millones de pesos al año para mantenerla, recursos que ingresan por las fuentes de Turismo, remesas y zonas francas.

Dijo que aunque en esta situación el país tendrá menos dólares por la vía del turismo, zonas francas y remesas, afortunadamente hay una reserva de unos 10 millones de dólares en el Banco Central, pero advirtió que habría que ver cuánto durarían y resolver al respecto.

Destacó que ciertamente el hecho de la baja del precio del petróleo permite ahorrar la divisa, y que sería una especie de compensación, pero reiteró, que hay prestar atención a este aspecto porque existen los mecanismo para rebatir esto, al abogar por mantener una política orientada a mantener la estabilidad cambiaria.