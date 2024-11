Leones logron su triunfo 15, vencen a las Estrellas 10 por 4

Por: Leòn Felipe Rodrìguez

SANTO DOMINGO, RD.– El leòn Héctor Rodríguez fue uno de los jugadores màs ofensivos en el partido que los Leones del Esgodio derrotaron 10 carreras por 4 a las Estrellas Orientales ayer mièrcoles 13 de noviembre, en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Los Leones perdían 4-3 cuando Sandber Pimentel abrió como emergente el séptimo con sencillo al jardín izquierdo ante Julián Fernández, seguido de otro imparable de Junior Lake al bosque derecho, con el que Steward Berroa, que entró a correr por Pimentel, se instaló en la antesala. Otro indiscutible de Rodríguez al prado derecho empató el juego y llevó a Lake a tercera.

El ataque escarlata continuó con dos bases por bolas, una intencional a Franchy Cordero, y otra a Erik González, las cuales sumaron una más para los locales.

Carlos Gómez entró a lanzar, y un rodado de José Marmolejos a la inicial remolcó a Rodríguez, jugada en la que también Cordero anotó con un corrido agresivo.

Otra de las empujadas de Rodríguez se produjo en el octavo frente a Raffi Vizcaíno, cuando Lake corría en la antesala, anotando por elevado de sacrificio al central.

Los verdes llegaron a tener ventaja de 4-0 hasta el cuarto episodio, ayudados por un jonrón solitario de Miguel Sanó por el jardín izquierdo contra el abridor Elián Leyva en el segundo acto.

El lanzador ganador fue Yohan Ramírez (1-0), que consiguió un ponche en su presentación de un capítulo. La derrota fue para Fernández (1-1), a quien le marcaron cuatro carreras en un tercio de actuación.

Con la victoria, el Escogido (15-5) se mantiene en el primer lugar del campeonato y las Estrellas (9-10) se quedan en la tercera posición.

Por los escarlatas, Rodríguez bateó de 4-1, con tres producidas, dos anotadas y dos bases robadas; Lake, de 4-3, con triple, una remolcada, tres anotadas y una base robada; Marmolejos, de 4-3, con doble y dos impulsadas, y Cordero, de 2-1, con dos anotadas y dos transferencias.

Por los petromacorisanos, Sanó se fue de 3-1, con cuadrangular, una empujada y una anotada, e Ismael Munguía, de 3-1, con triple, una anotada y una producida.

Los Leones descansarán jueves y viernes para volver a la acción el sábado contra las Águilas Cibaeñas en el estadio Quisqueya Juan Marichal a las 4:00 de la tarde.

JUEGOS HOY JUEVES 14 NOVIEMBRE

jueves, 14 de noviembre Estrellas vs. Gigantes 6:00 pm ET

Jueves, 14 de noviembre Toros vs. Águilas