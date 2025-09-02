Levantamiento de glúteos brasileño sale terriblemente mal y deja a una paciente incapacitada

RT

Una mujer de 50 años se encuentra en un terrible estado de salud luego de sufrir las consecuencias de una cirugía plástica, conocida como levantamiento de glúteos brasileño, realizada por una persona no calificada, según afirmó su esposo en una demanda que ha entablado contra el médico y el establecimiento donde se realizó el procedimiento.

Daidys Peña Garcés, residente del estado de Florida (EE.UU.), se sometió a la cirugía el 15 de mayo de 2023 en la ciudad de Miami. Aunque se suponía que sería un procedimiento de bajo riesgo, casi un mes después tuvo que ser ingresada de emergencia, con una embolia pulmonar que le causó daño cerebral severo. Ahora no es capaz de caminar, hablar, o alimentarse por sí sola.

De acuerdo con los alegatos de los afectados, el médico encargado del procedimiento no estaba registrado como cirujano plástico, lo que nunca fue informado a la paciente. Al parecer, incluso fue responsable de la muerte de otra persona tras realizar esa misma intervención, según reportó Daily Mail.

El levantamiento de glúteos brasileño consiste en extraer grasa de zonas como el abdomen, las caderas o los muslos y transferirla a los glúteos. El resultado que se espera es redondearlos y elevarlos, al tiempo que se busca una cintura más delgada