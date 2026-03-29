Líbano: asesinan en Beirut a tres periodistas que cubrían los bombardeos de Israel

Por Amín Cruz

“Matan a los periodistas… y el silencio también mata”

El Congreso Hispanoamericano de Prensa y el Congreso Mundial de Prensa elevan su voz de indignación, dolor y firme denuncia ante el asesinato de tres periodistas en el sur del Líbano, mientras cumplían con su deber de informar al mundo sobre los bombardeos en la región.

Este trágico hecho ocurrió el sábado 28 de marzo, cuando fuerzas del gobierno de Benjamin Netanyahu ejecutaron un ataque con dron contra un vehículo claramente identificado, en el que se trasladaban los comunicadores Ali Shoeib, corresponsal de la cadena Al Manar; Fátima Ftouni, periodista de Al Mayadeen; y Mohammed Ftouni, camarógrafo. Los tres fueron asesinados mientras cubrían los acontecimientos en la zona de Jezzine, al sur del Líbano, cerca de la frontera.

Este no es un hecho aislado. Es parte de una alarmante y creciente cadena de violencia contra periodistas en zonas de conflicto como Gaza, Ucrania, Afganistán, Pakistán, Irán y otros escenarios donde informar se ha convertido en una sentencia de muerte.

Un grito que interpela a la conciencia del periodismo mundial:

¿Cómo es posible que estén asesinando periodistas y que el mundo guarde silencio?

¿Cómo es posible que colegas, comunicadores y medios callen ante la caída de quienes comparten su misma misión?

Los periodistas somos la voz de los pueblos, los testigos de la historia, los narradores de la verdad. Sin embargo, hoy somos también blanco de la intolerancia, la represión y la violencia de quienes temen a la verdad.

Miles de periodistas han sido asesinados en los últimos años por el simple hecho de informar. Su labor -esencial para la democracia, la transparencia y la justicia- es castigada con la muerte. Y lo más alarmante: el silencio cómplice de muchos sectores debilita aún más la defensa de la libertad de prensa.

¿Dónde están las organizaciones de periodistas, locutores, comunicadores, escritores, columnistas, colegios, asociaciones y sindicatos?

Un llamado urgente a la acción: El Congreso Hispanoamericano de Prensa y el Congreso Mundial de Prensa hacen un llamado abierto y urgente a:

Periodistas

Comunicadores sociales

Locutores

Escritores

Académicos

Columnistas

Fotógrafos y camarógrafos

A romper el silencio, a denunciar, a protestar y a solidarizarse activamente frente a estos crímenes.

No podemos permitir que el miedo o la indiferencia nos conviertan en cómplices.

No hay justificación, no hay poder ni dinero que pueda comprar la dignidad de quien ejerce el periodismo con ética y compromiso.

La libertad de prensa bajo ataque: La Federación Internacional de Periodistas, fundada en 1926 y considerada la mayor organización mundial del sector, representa a más de 600,000 profesionales en más de 148 países. Junto a cientos de organizaciones, sindicatos y asociaciones, hoy más que nunca debe levantarse una voz global unificada contra estos crímenes.

El asesinato de periodistas constituye un atentado directo contra la libertad de prensa, contra el derecho de los pueblos a estar informados y contra los principios fundamentales de la democracia.

Hoy por ellos… mañana por nosotros: Hoy son ellos.

Mañana puede ser cualquiera, usted, yo.

No podemos callar mientras asesinan a quienes informan.

No podemos aceptar un mundo donde decir la verdad se paga con la vida.

Un clamor por la paz y la dignidad humana:

El Congreso Hispanoamericano de Prensa y el Congreso Mundial de Prensa reiteran su llamado:

No a la guerra

Sí a la paz

Sí a la justicia

Sí a la tolerancia y la hermandad entre las personas y pueblos

Frases que deben estremecer al mundo:

¡No puede haber paz lanzando bombas!

¡Una sociedad no puede estar informada si matan a quienes informan!

¡No puede existir un mundo libre sin prensa libre!

Dr. Amín Cruz CEO, presidente y fundador del Congreso Hispanoamericano de Prensa y del Congreso Mundial de Prensa; Padre Embajador del Periodismo Hispanoamericano y Latinoamericano, diplomático, periodista, historiador, escritor y educador