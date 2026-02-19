Llaverías: la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género de SDE fracasó en esta gestión municipal

Por Plinio Llavería

La incompetencia en la Dirección Municipal nos está costando demasiado. Hoy, lo que en todas las encuestas aparece como la principal demanda de los ciudadanos la seguridad ciudadana se encuentra en crisis. Las autoridades policiales y de migración han tenido que intervenir un sector completo Los Minas Norte, por una muerte ocasionado por Nacionales Haitianos son la consecuencia directa del fracaso de la Presidencia de la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género en SDE..

Estos acontecimientos revelan con crudeza la desconexión entre la gestión municipal y las autoridades responsables de garantizar la seguridad. La ciudadanía observa cómo la seguridad opera sola, sin cooperación ni coordinación con el Palacio Municipal. Este abandono institucional no solo es un error estratégico es un fracaso seguro, con consecuencias irreparables para la vida y la tranquilidad de nuestras comunidades.

La seguridad ciudadana no puede seguir siendo tratada como un asunto aislado. Requiere coordinación, voluntad política y compromiso real. La ausencia de la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género en este esfuerzo es una traición al mandato ciudadano y un golpe a la confianza pública.

La seguridad ciudadana no puede seguir siendo víctima del abandono municipal. La ciudadanía merece un gobierno que acompañe, coordine y proteja. De lo contrario, el fracaso seguirá siendo la única certeza.