Llevan al TSA alcalde Dio Astacio por sembrar basura en plena vía pública

Por la Redaccion

Santo Domingo Este.-Varias organizaciones comunitarias del municipio Santo Domingo Este sometieron la mañana de este lunes al alcalde Dio Astacio ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), acusándolo de provocar el caos en calles y avenidas con la instalación de al menos 150 contenedores de desechos sólidos “en medio de la vía pública”.

Los querellantes aseguran que estos recipientes, que en lugar de solucionar un problema han multiplicado otros, fueron instalados sin ninguna coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), entidad que por ley debe regular todo lo relacionado con el uso y seguridad de las vías. Pero eso no fue obstáculo para que, según denuncian, el edil decidiera improvisar a su antojo, poniendo en riesgo la salud, la movilidad y la seguridad de los munícipes.

Las organizaciones, entre ellas Alerta SDE, Primero Justicia Inc. y el Movimiento Cívico Propatria Inc., describen la situación como un “atentado ambiental y urbano”, al afirmar que cada contenedor se ha convertido en un mini vertedero, infestados de desechos, atrayendo buzos, delincuentes, “pipéros” y toda clase de plagas, humanas y no humanas.

“El alcalde ha tomado decisiones al margen de la ley, ignorando las normativas de tránsito, salud pública y medio ambiente. Lo ha hecho sin autorización del INTRANT ni del Ministerio de Medio Ambiente. Es una violación clara a la Ley 63-17”, aseguraron los accionantes, entre los que figuran Miguel Surún Hernández, Luis Daneris Santana Custodio, Óscar Amadís, Plinio Llaverías, Jacobo Colón y Fernando Alcántara.

Además de los problemas sanitarios y ambientales, denuncian que los contenedores colocados en plena calle están empeorando los taponamientos, dificultando el paso de vehículos de emergencia y aumentando la frustración de los conductores, ya de por sí hastiados del desorden urbano que reina en Santo Domingo Este.

Ahora, los demandantes esperan que el Tribunal Superior Administrativo “juegue su rol institucional” y ordene el retiro inmediato de los contenedores, devolviendo a la ciudad “la legalidad, el orden y el sentido común que parece haberse perdido en la gestión de Astacio”.