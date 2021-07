Lo de Manuel Jiménez no tiene nombre; ahora presenta como suya la ofensiva contra la basura en SDE

Por Robert Vargas De la redacción de Ciudadoriental.com; el primer periódico digital de Santo Domingo Este. Contáctanos en De la redacción de Ciudadoriental.com; el primer periódico digital de Santo Domingo Este. Contáctanos en [email protected]

Ciertamente, lo del alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, no tiene nombre.

Este lunes, el líder de este municipio ha pretendido presentar como suyos los éxitos y la gestión de los equipos pesados en la ofensiva generalizada contra la acumulación de desechos sólidos en SDE.

La semana pasada, tras fracasar en su obligación de mantener limpia la Ciudad, el gobierno del presidente Luis Abinader no tuvo otra alternativa que intervenir el municipio a través de la Liga Municipal Dominicana, la Federación Dominicana de Municipios, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Ministerio de Programas Especiales de la Presidencia,

Como consecuencia de esa intervención, fue iniciado el saneamiento de la estación de transferencia de Cancino Adentro y, con las maquinarias de esas instituciones, fueron retiradas miles de toneladas de basura de distintos barrios de SDE.

Era la concreción del fracaso brutal de Jiménez como gerente.

En medio de esa situación, el alcalde se presentó ante el municipio como si él fuera el solucionador de la crisis, relegando a un segundo plano al gobierno que intervino el municipio para salvar a la población de una crisis sanitaria.

Al mismo tiempo, Jiménez le dijo a la población que, a finales de agosto, recibiría 25 camiones compactadores desde un país asiático, que los sumaría a 10 camioncitos tipo volteo que ya tiene en operación.

La nueva “manuelada”

Sin embargo, Manuel Jiménez, en una de sus ya clásicas “manueladas”, ha pretendido sorprender hoy al municipio al momento de anunciar la aniquilación del contrato que sostenía el ASDE con la empresa dedicada a la recolección de desechos sólidos en la Circunscripción 3.

Sin mencionar para nada que el ASDE no le paga a esa empresa el servicio por basura recogida, llegando a acumular casi 400 millones de pesos, Jiménez se ha limitado a denunciar que la empresa de referencia incumplía su parte del contrato, guardando silencio sobre sus impagos.

Jiménez quiere servicio de primera, pero no lo paga.

Hoy, el alcalde ha acudido a su cuenta de Instagram para intentar escribir una narrativa que lo presente como el solucionador de una crisis que él mismo parece haber creado por su aparente falta de gerencia.

Colgó en su cuenta de esa red social varias imágenes de camiones compactadores con el siguiente pie de foto:

“Iniciamos la semana con las mejores noticias para la ciudad. Después de darle un plazo de 15 días a la empresa COMLURSA para que se retirara del municipio por incumplir el contrato de recogida de basura que tenía desde el 2013, hoy asumimos la circunscripción 3”. manueljimenezrd

Ciudad Oriental consultó a una fuente del más alto nivel que participa en la intervención del municipio por el Gobierno y esta confirmó que esos camiones presentados por Jiménez fueron contratados por el Ministerio de Programas Especiales de la Presidencia.

O sea, que son parte del plan masivo oficial de intervención iniciado por el gobierno la semana pasada, y no fruto de la gerencia del alcalde, con lo que quedaría evidenciado una vez más que lo dicho por Jiménez no es otra cosa que una manipulación de la realidad para hacer creer lo que no es.

La fuente planteó un par de interrogantes precedidas de condicionales:

-“Y si esos camiones son de él ( del (ASDE) ¿Cuándo lo aquirió?; Si los alquiló ¿Cuándo el Concejo (de Regidores) lo autorizo y ¿de donde provienen los fondos para pagarlos?”.

Hasta ahora, Manuel Jiménez no le ha dicho a nadie cuál es el origen de esos camiones, pero la fuente ha confirmado que son parte de los equipos usados por el gobierno en su intervención del municipio.

