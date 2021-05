Lo había anunciado desde el año pasado y lo cumplió: Cabrera pone fin a 19 años como presidente del PLD en la Circ. 2 de SDE

Por Robert Vargas

El ex diputado Ramón Cabrera, finalmente cumplió lo que había anunciado de manera reiterada desde principio del año 2020: pondría fin a su dilatado ejercicio como Presidente del Partido de la Liberación Dominicana en la Circunscripción 2 de Santo Domingo Este.

En una carta dirigida al presidente nacional del PLD, Danilo Medina, y al Secretario General de la tolda morada, Cabrera le dice que “con efectividad al día cuatro de mayo del presente año, no continuaré ejerciendo la función de Presidente del Partido de la Liberación Dominicana por la Circunscripción 2 de Santo Domingo Este”.

Una copia digital de esa carta fue entregada al recurso de información Ciudad Oriental.

El ex diputado recuerda que “en reiteradas ocasiones, en reuniones y asambleas, he anunciado mi interés de no continuar, porque he sido el único Presidente de esta demarcación desde el año 2002, es decir que tengo más de 19 años en esa función”.

Él entiende que es propicia la ocasión para que se escoja desde ya , “a otro compañero para que ejerza esa función”.

-“El PLD debe renovarse en todas sus estructuras, se deben crear las facilidades para que la organización se multiplique y permita que otros dirigentes que se han desarrollado en todo ese tiempo puedan tener la oportunidad de poner a correr sus ideas y su trabajo”, dice Cabrera.

Finalmente concluye afirmando que “continuaré en mi partido como miembro del Comité Central, y seguiré trabajando duro para que el PLD retome el poder en el año 2024”.

