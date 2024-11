Lo que dijo Putin sobre permiso a Kiev para atacar territorio ruso con armas de largo alcance

RT.-En respuesta a las últimas informaciones según las cuales varios países habrían autorizado a Ucrania a atacar territorio ruso con armas de largo alcance, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, recordó que el presidente Vladímir Putin ya se ha pronunciado sobre esta cuestión y sobre las consecuencias que tendrá para Occidente.

En septiembre, Putin afirmó que, si se tomara la decisión de permitir que Ucrania ataque lo profundo del territorio ruso internacionalmente reconocido con armas occidentales de largo alcance, significaría que los países de la OTAN «están en guerra con Rusia».

«Si se toma esta decisión, significará, nada menos, que la implicación directa de los países de la OTAN […] en la guerra de Ucrania. Esa es una implicación directa», declaró. «Y si es así, con vistas a cambiar la naturaleza del conflicto, tomaremos la decisión adecuada en función de las amenazas que se nos planteen», aseguró el mandatario ruso.

De igual forma, el jefe de Estado ruso comentó en octubre, durante una entrevista con el periodista Pável Zarubin, que «no se trata de si se permitirá o no que alguien utilice estas armas contra Rusia». Puesto que «las tropas ucranianas no pueden usar estas armas por sí mismas» y «solo lo pueden hacer especialistas de los países de la OTAN, porque se necesitan medios de reconocimiento espacial, que Ucrania naturalmente no tiene».

«La única pregunta es si se permitirán a sí mismos atacar territorio ruso», aclaró en ese momento, al tiempo que aseguró que el Ministerio de Defensa ruso está analizando cómo podría responder a esos ataques con misiles de largo alcance, y propondrá varias opciones.

Este domingo, The New York Times informó, citando a personas familiarizadas con el asunto, que el presidente Biden permitió a Ucrania atacar el interior del territorio ruso con misiles de largo alcance estadounidenses. Según las fuentes, la primera agresión probablemente se llevará a cabo contra «las tropas rusas y norcoreanas en defensa de las fuerzas ucranianas en la provincia de Kursk, en el oeste de Rusia»

Seguido a esto, el rotativo francés Le Figaro afirmó que París y Londres autorizaron al régimen de Kiev utilizar sus misiles de largo alcance Storm Shadow/SCALP para lanzar ataques en las profundidades del territorio de Rusia