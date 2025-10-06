Los del Cambio: deben tener la Responsabilidad.

Por Carlos Rodríguez

a República Dominicana enfrenta una realidad desalentadora bajo la administración del Partido Revolucionario Moderno ( PRM ) y el presidente Luis Abinader . La creciente desaprobación popular es un reflejo de la frustración acumulada: la corrupción galopante, el deterioro de los servicios públicos, especialmente el sistema de salud y el 911, y una impunidad que parece ser la norma en lugar de la excepción. En lugar de abordar los problemas fundamentales, el gobierno ha optado por medidas superficiales que solo sirven para ocultar la inoperancia y la falta de planificación.

En el contexto actual, donde el costo de la vida se eleva constantemente y el desastroso manejo del gasto público es evidente, la gente se pregunta: ¿cómo hemos llegado a este punto? La famosa frase de Juan Bosch, “Más vale prever que remediar”, resuena en los oídos de un pueblo que ha visto cómo las promesas de cambio se convierten en una mentira cochina, además del vacío en las calles de todo el país. Así, mientras nos acercamos al 2028 con la idea clara: con el PLD estábamos mejor, la necesidad de un verdadero cambio de gobierno es más urgente que nunca.

Divididos entre la esperanza de un futuro mejor y el desencanto por un presente lleno de promesas rotas y de gente que piensan salir a defender este gobierno , los dominicanos deben organizarse y construir un blindaje a futuro, uno que no solo reemplace a los actuales gobernantes, sino que lo haga con la determinación de evitar repetir los mismos errores. Solo así, podremos evitar que la vida nos dé más vueltas de las que ya ha dado. Con la sabiduría necesaria, será imperativo avanzar hacia una política más humana, que priorice los intereses del pueblo sobre los de unos pocos. En este momento crítico, la historia nos convoca a los pensantes, a los valientes que no temen alzar la voz en defensa de un país mejor.