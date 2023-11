Los Fenómenos Climatológicos. Impredecibles.

Por: Edward Andrés Núñez-Meterte P.

los fenómenos climatológicos no se pueden mitigar, aminorar, atenuar, tan sencillamente como algunos piensan o se aparenta. No existe una varita mágica para impedir que se formen, y por eso tenemos organismos como la Oficina Nacional de Meteorología, (ONAMET), Defensa Civil, (DF), y el Comité de Operaciones de Emergencias, (COE), voces autorizadas que mantienen informados a todos los ciudadanos de la creación y trayecto de estos fenómenos tropicales.

Ahora bien, no es posible que no unifiquemos criterios después que nuestro país ha vivido situaciones muy complejas en épocas pasadas. Recordemos que por nuestra posición geográfica el periodo establecido para estos eventos que se forman en el océano atlántico, el caribe, y en el entorno de nuestra isla, se inicia desde el primero (1) de junio y hasta el treinta (30) de noviembre, de cada año.

En este periodo, se colocan las medidas preventivas a fin de disminuir los daños y preservar vidas. Parece mentira, que nunca olvidaremos estas fechas 4 y 18, del mes de noviembre de los años 2022 y 2023.

La sensatez se impone. No es momento de buscar culpables de lo acontecido, simplemente aprender de los nuestros errores y avanzar como sociedad. Es muy lamentable las pérdidas de vidas tan valiosas.

En medio de este dolor, la empatía de todos es lo que necesitamos para los familiares de las víctimas.

Avancemos como nación no olvidando lo sucedido, pero apoyándonos unos con los otros, dejando de lado esos dimes y diretes, que no conducen a nada y lo penoso es que no nos devolverán a esos seres humanos que trágicamente perdieron sus vidas.

Se avecina tiempos de inestabilidad meteorológica, y es oportuna leer lo que manifestó el geólogo Osiris de León; cito: ¨las tragedias no deben utilizarse para debates políticos, sino para ponernos de acuerdo en los criterios ingenieriles que debemos adoptar para que todas las obras sean muy seguras, pues nosotros mismos podemos vernos afectados por el fallo de una obra durante un terremoto o huracán¨.

Estas palabras reconfortan en medio de la calamidad, porque es una muestra de que a partir de este momento actuaremos de manera mancomunada en beneficios de nuestros conciudadanos.