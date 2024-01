Los Gigantes a la deriva sin tres de sus estelares jugares

Por: Leòn Felipe Rodrìguez

SANTO DOMINGO.- Los Gigantes del Cibao van a la deriva, ya que no podrán seguir contando con los servicios de sus estelares jugadores de Grandes Ligas, José Siri, Hanser Alberto y Leury García, quienes han finalizado su participación en el Round Robin de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

La información fue dada a conocer el miércoles 10 de enero por el gerente general del equipo, Luis -Pipe- Urueta, quien destacó la importancia de cada uno de esos jugadores para el club, en especial la de Siri, quien ha sido uno de los pilares del equipo, en medio de una difícil etapa semifinal.

“La pérdida de Siri duele, no solamente por lo que él hace en el terreno de juego, sino por lo que él significa para esta familia y este club, es un muchacho que siempre ha sido uno de nuestros líderes, porque juega todos los años, porque mete números todos los años, porque cambia el juego con sus piernas, en cualquier jugada que él es capaz de hacer”, dijo Urueta.

Indicò que Sirì fue mandado a detener por su organización de Grandes Ligas, los Rays de Tampa Bay.

Sobre la decisión de los Rays, Urueta dijo entender las razones y que Siri es un jugador que necesita velar por su futuro en el béisbol de MLB.

“Es completamente entendible la decisión de Tampa, es un muchacho que todavía no tiene nada asegurado a nivel de Grandes Ligas, a diferencia de Ozuna, Candelario o Fernando Tatis Jr., este es un muchacho que todavía está buscando garantizar su futuro y ellos entienden que era el momento para él parar”, sostuvo el ejecutivo.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de contratar algún refuerzo para cubrir las vacantes dejadas por Siri, García y Alberto, Urueta indicó que el equipo jugará con el material que tiene disponible.

“Los refuerzos que se trajeron de Venezuela y de México, eran jugadores que venían con buenas credenciales, pero no se hizo el trabajo y ahora a jugar con lo que se tiene”, argumentó el

El ejecutivo reconoció que el resultado general de los Gigantes en el Round Robin ha sido negativo y que fue impulsada por una mala racha, de la que se les complicó dejar detrás.

“Digamos, que en papel lucia para estar en una mejor situación ahora, pero los juegos no se ganan en el papel, se ganan en el terreno y el beisbol muchas veces no se maneja como uno quisiera, los muchachos no tuvieron el mejor inicio, nos metimos en una racha negativa y fue difícil salir de ella”, preciso Urueta.

Pipe señaló que pase lo que pase, Wellington Cepeda regresará con los Gigantes para el torneo 2024-25, ya que junto a él tienen un contrato de dos temporadas.