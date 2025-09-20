Por Jose Nova

Nueva York, NY.- La organización de los Mets de Nueva York anunció que el próximo 15 de noviembre el Citi Field, en Queens, será sede de un enfrentamiento histórico entre las selecciones de béisbol profesional de Puerto Rico y República Dominicana, llevando a un estadio de Grandes Ligas una de las rivalidades más emblemáticas del Caribe. Será la primera vez que este clásico caribeño se dispute en un escenario de las Mayores.

El anuncio fue realizado por Erick Almonte y Yamil Benítez, presidentes de los gremios de peloteros profesionales de ambos países, durante un encuentro con periodistas en la sala de prensa del estadio, encabezado por Alexandra Cohen, propietaria de los Mets, y que contó con la asistencia de numerosos comunicadores de la ciudad.

“Más allá de un juego de pelota, será una gran fiesta cultural en la que se vivirá la pasión, la música y la rivalidad caribeña durante todo el fin de semana. Esta nueva edición permitirá a los dominicanos y boricuas residentes en la zona ver en acción a sus ídolos del béisbol profesional”, expresó Yamil Benítez, presidente de la Asociación de Peloteros Profesionales de Puerto Rico.

De su lado, Erick Almonte, presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales de República Dominicana (FENAPEPRO), resaltó el respaldo de los Mets y el entusiasmo generado entre los jugadores. “Estoy convencido de que llenaremos el estadio. Tanto nuestros peloteros como los de Puerto Rico ofrecerán un espectáculo de primer nivel”, afirmó.

Las boletas ya están a la venta en mlb.com/mets/tickets/specials/rd-pr para disfrutar de este histórico duelo caribeño.

En este choque de grandes estrellas, el ex All-Star Robinson Canó participará en su último juego profesional en suelo estadounidense, y será honrado por todos los jugadores del equipo dominicano que vestirán su icónico jersey número 24.

Además, la leyenda puertorriqueña y ex All-Star de MLB Carlos Delgado, estará como manager del equipo cuyas camisetas tendrán el #21, usado por él mientras jugaba con los Mets.