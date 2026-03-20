Los Mina hilvana tres triunfos seguidos y escala primer lugar en el TBS Santo Domingo 2026

Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO, RD.- El club Los Mina hilvana una cadena de triunfos que se extiende a tres, luego de superar el martes a los Loros Calientes, por paliza de 87-67, en la continuación de la serie regular del X Torneo de Baloncesto Superior de la Provincia Santo Domingo.

Losmineros perdieron en su primer compromiso, pero después de ahí han salido victoriosos en tres ocasiones para empatar en el primer lugar del grupo A con el club Calero de Villa Duarte, ambos con récord de 3-1, y el otro integrante, Loros tiene marca negativa de 0-4.

En el grupo B, los Caminantes marchan adelante con récord de 3-1, los Trenes de Santo Domingo Norte (2-2), en segundo, y Caobas City de Santo Domingo Oeste (1-3).

El partido entre Los Mina y Loros se jugó en el polideportivo del club Deportivo Ozama, en Santo Domingo Este, en el certamen dedicado al presidente de la República Luis Abinader.

El refuerzo vegano Jerry Flores lideró con 20 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias, Yasuel Batista un doble-doble de 15 tantos y 11 capturas, el refuerzo petromacorisano José Familia 13 dígitos, Luis Morillo nueve, Bryan Luciano ocho con 13 atrapadas y Andy Aquino ocho.

Por los caídos, Luis Martínez consiguió cifras dobles en puntos con 21 y rebotes 13, e imitado por Esteban Puello, quien marcó 19 unidades y atrapó 10 pelotas, y César Reyes coló siete.

En la justa compiten las franquicias Caminantes de Los Alcarrizos, vigentes campeones, los subcampeones Trenes de Santo Domingo Norte, Loros Calientes de Santo Domingo Este, Leñeros de Los Mina, Calero de Villa Duarte y Caobas City de Santo Domingo Oeste.

Ángel De la Cruz está a la cabeza del Comité Organizador del TBS Santo Domingo 2026, y de William Cabral Lugo (Nemeneme), presidente de la Asociación de Baloncesto de Santo Domingo (Abasado), y la dirección técnica la dirigen Ramón Ceballos y Maikel Rodríguez.

El torneo tiene el respaldo del Ministerio de Deportes y el ministro Kelvin Cruz, la empresa Seaboard “Energía Limpia” y de Fernando Geraldino, su gerente de Responsabilidad Social.