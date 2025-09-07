Los servicios postales de todo el mundo interrumpen los envíos a EE.UU.

RT

Los servicios postales de todo el mundo han prácticamente interrumpido los envíos a EE.UU. después de que Donald Trump rescindiera formalmente la exención ‘de minimis’, que permitía no cobrar aranceles por paquetes de un valor inferior a 800 dólares, provocando la incertidumbre entre los operadores postales.

La decisión del mandatario estadounidense provocó una caída de más del 80 % en el tráfico postal al país norteamericano después del 29 de agosto, fecha en la que entró en vigor la eliminación de la exención ‘de minimis’.

La Unión Postal Universal (UPU), el organismo de las Naciones Unidas para la cooperación postal mundial, comunicó que 88 operadores postales de diferentes países suspendieron los envíos de paquetes a EE.UU. Los aranceles que empezaron a aplicarse tras la abolición de la exención ‘de minimis’ se convirtieron en una carga para los transportistas y las empresas postales, que decidieron cancelar los envíos hasta encontrar una solución al problema.

Para resolver la suspensión del tráfico postal a Estados Unidos, la UPU anunció que sus especialistas estaban desarrollando una «nueva solución técnica» que ayudará a reanudar la entrega de correo al país norteamericano. Así, desde este viernes, los operadores postales ya tienen acceso a una calculadora de costos de envío, elaborada por el organismo, que les permitirá calcular y cobrar los aranceles necesarios a los clientes al momento del envío.