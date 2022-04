Los «timbales» de Manuel Jiménez no tienen nombre: vuelve a presentar como suyas, obras que son de otros + Vídeos

Por Robert Vargas

Ya esto es el colmo. El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, tras quedar atrapado en su propio discurso y verse incapacitado de presentar al menos una obra de trascendencia de su gestión, que ya dura dos años, concluyó mostrándole al Concejo de Regidores y a los invitados especiales a su acto de rendición de cuentas, un conjunto de obras que no so ejecutorias del Ayuntamiento local.

Ya es costumbre de Jiménez el pretender apoderarse y usar en beneficio de su gestión, obras que no fueron realizadas por él.

En esa ocasión, el síndico se refirió a un conjunto de obras que fueron iniciadas por el difunto ex alcalde Juan de los Santos; el ex Ministro de Medioambiente Jaime David Fernández Mirabal; el ex presidente Danilo Medina, o el actual presidente Luis Abinader.

Una más, de gran envergadura y que solo está en promesa y planes, es una vieja iniciativa de la diputada AdalgisaAbréu, la esposa del Director de Pasaportes, Nestor Julio Cruz Pichardo.

Vamos por parte para poder darnos a entender.

El pasado 24 de abril, Manuel Jiménez encabezó el acto de rendición de cuentas de su segundo año de gestión en el ASDE.

En un gesto de sinceridad, algo inusual en él, admitió que prácticamente no sabía nada de gestionar la alcaldía y reveló que en sus primeros dos años de gobierno se dedicó a aprender a administrar y a aprender a aplicar la ley.

En su campaña electoral de cinco años nunca le dijo al municipio que él llegaría al cargo para ir a aprender.

Pero, algo es algo, ya está aprendiendo.

Lo que sí sorprendió a quienes conocen el quehacer del ASDE fue cuando Jiménez, al concluir su discurso pretendió presentar como obras del ayuntamiento, realizaciones y planes que son del otros, como el poder ejecutivo o empresarios.

Veamos.

Él se refirió al proyectado nuevo mercado de Los Mina, que se planea construir en la avenida Venezuela, frente a «Los Transformadores», entre los barrios Ambar y de Las Enfermeras.

Ocurre que los regidores no han debatido ese tema ni han aprobado su construcción ni establecido el monto de la obra.

Ese mercado proyecta construirlo el gobierno central, (es un proyecto). Por tanto, carece de sentido que en su segunda rendición de cuentas Jiménez pretenda sorprender al municipio hablando de una promesa, que ni siquiera es suya, sino de otras instancias que sí tienen los fondos.

Es más, el Concejo de Regidores ni siquiera ha aprobado el uso de suelo para esa obra, que es solo una promesa.

Jiménez también se refirió al denominado «Parque Ecológico» próximo a la avenida Ecológica, pretendiendo olvidar que los cimientos y las acciones impopulares ejecutadas para la construcción de la avenida Ecológica fueron ejecutadas por el ex síndico Juan De los Santos.

Él se refirió a la avenida Ecológica como si esta fuera una obra del ASDE, y no del Poder Ejecutivo, cuya primera etapa fue inaugurada por el ex presidente Danilo Medina.

Se refirió, además, a que la avenida Ecológica sería levada hasta Boca Chica, ocultando que esa era el plan original de Medina, pero Jiménez lo presentó como si se tratara de una iniciativa del ASDE, y no una continuidad de Luis Abinader, sobre lo que encontró.

Incluso, el costo político del inicio de la construcción de esa vía lo pagó Juan de los Santos, según mostramos en estos vídeos del año 2011.

Años más tarde, Danilo Medina inauguró la primera etapa de esa avenida. Lo que ahora Manuel Jiménez presenta como éxito, tuvo un inicio doloroso que se saldó con sangre. No fue iniciativa de Jiménez, cuando este llegó al cargo, ya la avenida Ecológica estaba construida.

Jiménez, en un claro «abuso de confianza» hacia los municipes, quienes deben confiar en sus palabras, se refirió también al proyecto de remozamiento de la avenida España, ocultando que esta es una obra del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Turismo. Por cierto, el presidente Luis Abinader ya ha dado dos veces «el primer palazo» para la construcción de la misma obra.

Sobre el Jardín Botánico, Jiménez olvidó mencionar que la gran obra hecha en el Cachón de La Rubia, no ha sido obra de su gestión, sino una iniciativa de Jaime David Fernández Mirabal, cuando era secretario de Medioambiente.

Pero el asunto no se queda ahí. Jiménez la «sacó por los 411» cuando se refirió al Palacio de Justicia en construcción en la frontera de Los Mina y el Ensanche Ozama.

Ahí también habló de esa mega construcción como si fuera una realización del ASDE bajo su gestion, y no de la continuidad por el presidente Luis Abinader de lo que inició y dejó bastante avanzado Danilo Medina.

El ASDE no ha tenido nada que ver con ese asunto, ni siquiera cuando El Cañero, y menos ahora cuando Manuel Jiménez. El Ayuntamiento no ha gastado ni un centavo en ese Palacio de Justicia.

Que no le guste el gobierno de Medina, eso es otra cosa. Pero la realidad está ahí y documentada.

Pero, el asunto no se queda ahí, sino que presentó como suya la iniciativa para construir un hospital general en SDE, algo que no está el ASDE en capacidad de ejecutar y que, en realidad, es promovido desde hace muchos años por la diputada perremeísta Adalgisa Abréu.

Jiménez también se refirió a la Avenida Hipica, ocultando que esto fue un proyecto desde los tiempos de Joaquín Balaguer y continuado por los gobiernos del PLD y avanzado ahora por el presidente Luis Abinader. Nada que ver con el ayuntamiento de Manuel Jiménez.

Otro detalle radica en su referencia a la ampliación necesaria de la avenida coronel Rafael Fernández Domínguez (antigua autopista de San Isidro).

Manuel Jiménez, en un claro gesto de mezquindad, prendió que nadie conocía que la primera etapa de esa ampliación fue obra del ex alcalde Juan de los Santos, que pudo llegar hasta la avenida Charles de Gaulle.

Luego continuaría con la siguiente etapa, pero una bala se interpuso en su camino en el 2015 y lo mató.

Y ha sido el año pasado cuando el presidente Luis Abinader retomó el proyecto de ampliación de esa vía, hasta la base militar de San Isidro.

De nuevo en esto, nada ha tenido que ver el alcalde Manuel Jiménez.

Sin embargo, este parece tener unos timbales tan grandes, que no le teme a nada para presentar como suyas obras que son de otros, sin dar los méritos a sus promotores originales.

Pero ya eso es costumbre en el alcalde Manuel Jiménez, el aprendiz de sindico, según él mismo lo ha admitido.