Los “tres coñazos” del alcalde Manuel Jiménez que provocaron la ira de la regidora Evelyn Fernández + Vídeo

Por Robert Vargas

Se escucha feo, muy feo, pero así lo gritó la portavoz del bloque de regidores del Partido Revolucionario Moderno en el ASDE, Evelyn Fernández, cuando dijo en tono bastante alto y sin mascarilla que el alcalde Manuel Jiménez le habría faltado el respeto cuando este le soltó “tres coñazos”.

Claro está, quien conoce a Evelyn sabe que si alguien le grita “tres coñazos” ella le responderá con las mismas expresiones, pero al cuadrado.

El embarazoso momento se produjo ayer durante la sesión del Concejo de Regidores cuando era debatido el tema relativo a la confirmación del coronel Roberto Santos Méndez en la intendencia del CBSDE.

De hecho, pocos escucharon los “tres coñazos” de Manuel Jiménez a Evelyn Fernández, pero ella asegura que así ocurrió.

El concepto “coño” puede ser usado como una interjección con distintos significados, según el ambiente y las circunstancias en que sea usado.

Por ejemplo:

-“Coño, mi hermano, pero qué bien te queda esa pinta!”, en este contexto es, además, un complemento que expresa alegría y satisfacción por lo que ocurre a otra persona.

-“Coño, que vaina, ¿Porqué tuvo que sucederme eso a mí?”, aquí se refiere a una expresión de lamento.

Esos son dos casos del uso del “coño”, que es muy distinto al significado libidinoso que le dan Ceky Viciny x Puri x El Bloonel, en su interpretacion del regguetón “Coño”.

Ahora bien, al usar el “aumentativo” del “coño”, en este caso, los tres supuestos “COÑAZOS” del alcalde Manuel Jiménez a la regidora Evelyn Fernández, del PRM, como él, se muestra un estado emocional manifiesto de ira y molestia, a menos que se trate de la expresión libidinosa del “coñazo” usado por algunos hombres para referirse al órgano sexual abultado de alguna mujer.

Vista así las cosas, los “TRES COÑAZOS” de Jiménez a Fernández expresarían la rivalidad entre ambos por el contexto en que la expresión fue usada.

Ciudad Oriental estaba en la Sala Capitular ayer cuando se produjo el incidente pero, a decir verdad, no escuchamos que el alcalde usara “un coño”, “dos coños”, “un coñito” ni “tres coñazos”.

No lo escuchamos no porque no se produjeran, sino porque todo sucedió cuando iniciaba un cuarto intermedio solicitado por el regidor del PRM Antonio Infante, El Poli, quien temía ser dividido los perremeístas fueran “divididos” por los peledeístas.

Sí observamos cuando Fernández se levanto de su asiento y se dirigió hasta el lugar donde estaba el alcalde Jiménez con varios colaboradores.

A la distancia de uno cinco o seis metros no percibimos que entre ellos se estaba produciendo ningún tipo de incidente, aunque observamos que conversaban y no nos aproximamos al grupo para respetar su intimidad. Por tanto, volteamos y nos dedicamos a conversar con otros regidores.

Sin embargo, de repente escuchamos la voz de Fernandez con unos cuantos ¡COÑOS!, mientras Jiménez parecía que “escapaba” del escenario, mientras la regidora lo siguió durante algunos pasos.

Esta vez, Jiménez no abandonó la Sala Capitular por la puerta principal, que va directo al ascensor que lo lleva a su despacho en el cuarto piso del Palacio Municipal, sino que casi “corrió” por la puerta lateral por donde entran los empleados y regidores, algo muy extraño.

Evelyn dice que fueron “TRES COÑAZOS”, y una regidora habló de que se trató de “violencia de género” y reclamó que el alcalde, en la próxima sesión, le pida disculpas a Evelyn.

Ciudad Oriental conversó por separado con tres personas que estaban junto a Fernández y Jiménez cuando se produjo el incidente.

Los tres admitieron que se produjo el “coño” de Manuel Jiménez, pero no los “TRES COÑAZOS” que refiere la regidora.

Según las personas que conversaron con Ciudad Oriental, con la firmeza y energía que le caracteriza, Evelyn recriminaba una y otra vez con insistencia al alcalde por la forma en que él designó al Intendente del Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con esas versiones, Jiménez le habría respondido que, si los regidores querían, podían objetar a su designado, pero Fernández habría continuado reclamándole al alcalde ante lo cual este habría reaccionado, supuestamente con una expresión parecida a la siguiente:

-“Coño, Evelyn, ¿Qué más quieren que yo haga?”.

-“¿Y los TRES COÑAZOS que menciona Evelyb?”, preguntamos.

-“No hubo tales COÑAZOS, sino un coño que pareció de impotencia”, fue la respuesta.

Por nuestra parte, recordamos, aunque no alcanzamos a grabarlo, la escena de Jiménez casi corriendo para salir de la Sala Capitular mientras la regidora gritaba unos enormes COÑOS que retumbaron en el salón. Eso sí lo escucharon todos los presentes en el lugar.

De todas maneras, la denuncia por Evelyn Fernández fue hecha de viva voz en la Sala Capitular, tras lo cual se ha esparcido la versión de una supuesta “violencia verbal” por el alcalde.

Falta escuchar la versión del síndico.

Pero, una cosa es cierta, los ánimos están crispados y se ha producido la rotura de la unidad del bloque del PRM en el ASDE, donde Evelyn parece que lidera a una de dos facciones.

¡Ah! Me olvidaba decirles que Manuel Jiménez no escuchó la denuncia de los TRES COÑAZOS de Evelyn porque él, tras el cuarto intermedio, no regresó a la Sala Capitular y, en su lugar, dejó a su asistente Jeancarlos Simanca.