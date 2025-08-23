Lucha por la subsistencia

Por María Hernández

Eran las seis de la tarde y comenzó una discusión entre dos vendedores ambulantes, uno dominicano y el otro de origen haitiano los cuales se disputaban un espacio para vender, cerca de la parada de autobuses, en las cercanías de la México con Duarte y justo en el frente de la iglesia cuyo lema principal es Pare de Sufrir.

Comenzaron diciéndose pequeñas cosas, pero ninguno cedía el espacio, uno vendía limoncillos

, el dominicano y el otro ofrecía botellas de agua, maltas y otras bebidas refrescantes.

Alrededor de las 6:30 de la tarde ambos hombres de unos 40 y 45 años, respectivamente, comienzan a pelear, uno a los puños limpios y el otro con un palo.El del palo intentaba usar su arma de defensa, mientras el otro fue a su neverita a buscar una botella de las que tenía en venta para pegársela a su contendor, pero en ese momento aparece el seguridad de la iglesia, un joven alto y con más cuerpo que los dos y los separó y los colocó a cada uno en su lugar

Luego del inoportuno momento las personas que esperaban sus diferentes medios de transporte para trasladarse a la zona oriental comentaban la difícil situación que se presentó entre esos dos vendedores, que, al parecer no era la primera vez que peleaban por la mejor posición para vender según las versiones de la gente.

La realidad es que el calor mantiene a la gente de mal humor en las calles y por cualquier sencillez se puede producir un hecho que suele terminar en trifulca.

La tolerancia es la mejor de las armas para evitar conflictos y situaciones difíciles que puedan terminar en hechos lamentables y prevenibles.