Lucha y tenis impulsan a Dominicana con dos oros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Por la Redaccion

SANTO DOMINGO. La delegación de la República Dominicana vivió este viernes una de sus mejores jornadas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al conquistar dos medallas de oro, cuatro de plata y varios bronces, con destacadas actuaciones de la lucha y el tenis.

Con los resultados de la séptima jornada, el país elevó su cosecha a 66 medallas: 12 de oro, 13 de plata y 41 de bronce, manteniéndose en el sexto lugar del medallero general.

La lucha estilo libre fue una de las grandes protagonistas gracias a Christopher Foca, quien se proclamó campeón de los 86 kilogramos tras derrotar 5-0 al mexicano Kevin de León en la final. En su recorrido al título también superó rivales de Puerto Rico, Barbados y Cuba.

La disciplina además aportó tres medallas de bronce. Luis Pérez se quedó con el tercer lugar en los 97 kilos, Elison Adames hizo lo propio en los 125 kilos, mientras que Julio Rodríguez conquistó el bronce en la categoría de 74 kilogramos.

Otra celebración llegó desde el Centro Nacional de Tenis del Parque del Este, donde el equipo masculino dominicano conquistó el oro en la Copa de Naciones, al vencer 2-0 a Colombia en la final.

Peter Bertran abrió la serie con una trabajada victoria sobre Alejandro Arcila, mientras que Nick Hardt selló el campeonato al imponerse con autoridad a Cristian Rodríguez. El triunfo permitió a República Dominicana revalidar el título y sumar su tercera corona consecutiva, tras los oros obtenidos en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

El tenis cerró su participación en Santo Domingo 2026 con tres medallas: oro en sencillos masculinos para Nick Hardt, bronce en sencillos femeninos para Ana Zamburek y el oro por equipos en la Copa de Naciones.

En racquetbol, el equipo femenino dominicano obtuvo la medalla de bronce tras avanzar hasta las semifinales, donde cayó ante México. El conjunto masculino fue eliminado por Cuba en los cuartos de final.

Mientras, en voleibol de playa, la pareja integrada por Crismil Paniagua y Julibeth Payano terminó en la cuarta posición luego de perder el partido por la medalla de bronce frente a la dupla mexicana.

La actuación de este viernes consolida el buen momento de la representación dominicana, que sigue sumando preseas y mantiene vivas sus aspiraciones de continuar escalando posiciones en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.