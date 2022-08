Ludwig Álvarez exhorta a niños y jóvenes a estudiar

Fuente externa

Santo Domingo Este.- El dirigente social y político Ludwig Álvarez, continuó con la entrega de utilerías escolares a cientos de niños y niñas de la circunscripción número tres del municipio Santo Domingo Este.

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), explicó que estas entregas tienen el propósito de contribuir con los gastos escolares de los padres de estos infantes.

En su recorrido Álvarez llevó un mensaje de motivación para que se dé cumplimiento a las reglas establecidas, a ser responsables y no se pierda la oportunidad de aprender y lograr sus objetivos.

Ludwig Álvarez exhortó a los niños y jóvenes a estudiar y a no desmayar en sus propósitos, recordándoles que no existen obstáculos que con sacrificio y determinación no puedan vencer.

“Ustedes no solo son el futuro, también son el presente estudien y no desmayen en sus propósitos, enfóquense en ellos y trabajen arduamente para su propio futuro y para su familia y que nadie se les meta en el camino, porque ustedes tienen derecho a soñar, y convertirlos en realidad” dijo Álvarez

El dirigente perremeísta hizo entrega de miles de mochilas y cuadernos en diferentes barrios de la circunscripción número tres de Santo Domingo Este, tales como La Toronja, Mendoza, Invivienda, Los Frailes, Valiente, El Tamarindo, Brisas del Este, el Kennedy, entre otros.