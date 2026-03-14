Ludwig Álvarez inscribe candidatura a la vicepresidencia del PRM en Santo Domingo Este

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Santo Domingo Este. – El dirigente político y social Ludwig Álvarez formalizó su inscripción como candidato a la vicepresidencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el municipio Santo Domingo Este, con una propuesta orientada a fortalecer la estructura partidaria y consolidar la cercanía con las bases.

Álvarez explicó que su proyecto político busca modernizar los procesos internos del partido, fortalecer la coordinación entre las distintas zonas y frentes sectoriales, así como ampliar la participación de jóvenes y mujeres en los espacios de toma de decisiones.

Asimismo, señaló que uno de los pilares de su propuesta es preservar la unidad y la confianza dentro de la organización política.

“Es momento de fortalecer los vínculos con nuestras bases y modernizar los mecanismos internos para garantizar un partido más organizado, representativo y acorde con los tiempos modernos”, expresó.

El dirigente también destacó que su aspiración está sustentada en una plataforma enfocada en mantener la cohesión interna del partido y servir como puente entre la dirigencia y la militancia.

“La plataforma sobre la cual sustentamos nuestra aspiración es la de una lucha por preservar la unidad y confianza del partido, conectar las bases con el alto estamento del partido y ser un vocero de los más vulnerables”, afirmó.

Álvarez es considerado por diversos sectores como uno de los liderazgos emergentes de la política en Santo Domingo Este, con una trayectoria construida en el contacto directo con las comunidades y con amplio conocimiento de la dinámica política y social del municipio.