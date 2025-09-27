Ludwig Álvarez solicita al presidente Abinader la ampliación del Teleférico de Sabana Perdida hasta San Luis

Fuente externa

Santo Domingo Este. – El comunicador y dirigente político Ludwig Álvarez hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que evalúe la posibilidad de extender el Teleférico desde Sabana Perdida hasta San Luis, como parte de un proyecto estratégico de movilidad que impactaría de manera directa a la circunscripción número tres de Santo Domingo Este.

Álvarez explicó que la iniciativa beneficiaría a más de quince comunidades de la zona, entre ellas Cancino Adentro, El Tamarindo, El Margara, Perla, Villa Liberación, Hainamosa, Los Rosales, El Almirante y San Luis, mejorando significativamente la conectividad y la calidad de vida de miles de ciudadanos.

“Un teleférico con paradas en estos sectores ofrecería un transporte más rápido, económico y seguro, al tiempo que contribuiría a descongestionar la carretera Mella. Esta obra sería un alivio para los usuarios y una apuesta al futuro de la movilidad urbana”, señaló.

En ese sentido, exhortó a los once diputados de la circunscripción número tres de Santo Domingo Este a unirse, sin distinción de banderías políticas, para respaldar de manera conjunta esta petición ante el jefe de Estado.

“Si todos los legisladores apoyan esta propuesta, estaremos enviando un mensaje de unidad en favor del pueblo. Este proyecto transformaría el transporte en Santo Domingo Este y permitiría que miles de nuevos usuarios se integren al sistema”, agregó.

Álvarez destacó que la ampliación del Teleférico consolidaría la visión del Gobierno de seguir impulsando soluciones modernas de movilidad urbana y reiteró que la comunidad está dispuesta a respaldar esta gestión.

“Señor presidente Abinader, la circunscripción tres necesita esta obra y confiamos en que su equipo de trabajo evaluará con seriedad esta propuesta, porque el cambio debe continuar”, expresó.

Finalmente, resaltó que, con la extensión del Teleférico hasta San Luis, miles de jóvenes de Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste y gran parte de Santo Domingo Este tendrían un acceso más rápido y seguro al Instituto Tecnológico Comunitario (ITSC), ubicado en San Luis, fortaleciendo así la formación académica y las oportunidades de desarrollo en la región.